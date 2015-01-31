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Spor

Erman Toroğlu ve Göktuğ Sevinçli TRT'den gönderildi

TRT yönetimi aldığı ani bir kararla Erman Toroğlu ile Göktuğ Sevinçli ile yollarını ayırdı

31 Ocak 2015 00:55

TRT yönetim kurulu, Göktuğ Sevinçli ve Erman Toroğlu'nun işine son verdi. 7 Şubat tarihinden itibaren ünlü iki ismin TRT Spor ile ilişkisi kesilmiş olacak.

medyaradar.com'un haberine göre, TRT yönetiminin hem TRT 1'de hem de TRT Spor'da aynı günde hatta aynı saatte yüksek maliyetli yorumculara ayrı ayrı program yapılmasına sıcak bakmadığı biliniyordu. TRT yönetimi, TRT Spor'da boşalan saate Ersin Düzen'in TRT 1'deki Stadyum programını yayınlayacak. Stadyum programı cumartesi akşamları TRT 1 ve TRT Spor'dan ortak yayınlanacak.

 

Erman Toroğlu yerine Hakan Ünsal

 

Ersin Düzen ile beraber program yapan eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal da Erman Toroğlu'dan boşalan koltuğa oturacak. Programın yorumcuları Oğuz Çetin, Kaya Çilingiroğlu ve Hakan Ünsal olacak. 

 

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