Erman Toroğlu: Schuster böyle giderse sınıfta kalacak

T24 - Beşiktaş Fiyapı İnönü Stadı'nda dün akşam Manisaspor'a 3-2 mağlup oldu. "Mücadelesi yüksek, heyecanı yüksek, kalitesi düşük, marka değeri düşük" bir maç olduğunu vurgulayan Hürriyet gazetesi yazarı Ermen Toroğlu, "Beşiktaş’ta henüz takım oyunu yok. Schuster böyle giderse yavaş yavaş sınıfta kalacak. Şahsa dayalı, yıldıza dayalı futbol oynarsan birkaç maç kazanırsın, sonra böyle sıkça mağlup olursun" dedi.



Erman Toroğlu'nun "Beşiktaş klasiği" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2010) yazısı şöyle:





Klasik bir Beşiktaş maçı... Yani, aşk, ihtiras, kan, gözyaşı... Her şey var. Beşiktaş’ın maçlarını bu sene seyredenler hep böyle olacaklar.

İç saha dış saha fark etmeyecek. Ama bir ayrıntı var; Guti yok, Quaresma yok, seyirci de yok. Takıma mı geliyorsun, futbolcuya mı? Sen takımını böyle bir maçta yalnız bırakır, stadı doldurmazsan sonra ah vah deme hakkın hiç yok.

Beşiktaş bildiğimiz gibi... Rakip forveti mümkün olduğu kadar kalesinin uzağında durdurmaya çalışıyor, geniş bir alanda. Eğer böyle bir taktikle oynayacaksan, senin defansta oynatacağın adamların hepsi süratli ve çabuk olmalı. Ama siyah beyazlılarda İbrahim Üzülmez’den başka defansta bu tarz adam yok. O zaman ne yapacaksın? Biraz daha geride kabul edeceksin, alanı ve rakibi daraltacaksın. Yoksa dün akşamki gibi ‘Arap’ın yalellisi’ni oynarsın.



Makukula ağır bir adam, çabuk değil. Deplasman için fazla avantaj da değil. Hikmet Karaman, 62. dakikada Makukula’yı çıkarıp Yiğit Gökoğlan’ı oyuna aldığında skor olarak 2-1 öndeydi. Beşiktaş üstüne gelecekti, o da çabuk ve süratli Yiğit Gökoğlan’la vuracaktı.





Nitekim düşündüğünü yaptı. Ama aynı Karaman, son 5 dakikada Beşiktaş onu ezerken, bir adamını santraya koyup karga kovucu korkuluk vazifesi yaptıramadı. Veya bir futbolcu sahanın içinde bunu akıl edemedi. Bu, Manisa tarafı.



Biri yanmış diğeri çalışmış



Milli maçlar dolayısıyla ara verilince Beşiktaşlı futbolcular da kendilerine tatil izni vermişler, bir güzel yanmışlar. Aynı arayı Manisa çalışarak geçirmiş.

Beşiktaş’ta henüz takım oyunu yok. Schuster böyle giderse yavaş yavaş sınıfta kalacak. Şahsa dayalı, yıldıza dayalı futbol oynarsan birkaç maç kazanırsın, sonra böyle sıkça mağlup olursun. Manisa’nın attığı üçüncü gol net ofsayt. Yardımcı hakem Mehmet Metin birkaç pozisyonda daha tereddütlü işler yaptı, bayrakla beraber sallandı. Hakem Barış Şimşek genelde ezilmedi. Ama 81. dakikada Manisalı Eren’e gösterdiği ikinci sarı kart yanlıştı. Bir orada eğildi, ezildi. Tabata gibi bir oyuncu, bir sarı kartla oynarken daha maçın bitimine 36 dakika var iken ve pozisyon kendi kalesine 75 metre mesafede iken o hareketi yapıp ikinci sarıyı almayacaktı.

Mücadelesi yüksek, heyecanı yüksek, kalitesi düşük, marka değeri düşük (!) bir maç izledik.



BEĞENDiM

Manisa silkinmiş, “Ben düşmeyeceğim arkadaş” diye mücadele ediyor.

BEĞENMEDiM

Beşiktaş hala takım oyunu oynamıyor.

NOT

Beşiktaş seyircisi Hakan konusunda ikiye bölünmüş. Çabuk bir karar versinler.





