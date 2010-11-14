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Spor

Erman Toroğlu: Ne Trabzonspor kazandı, ne Bursaspor kaybetti

Erman Toroğlu, "Bu maçın galibi Türk Futbolu. Onun için de mağlubunu kabul etmiyorum" dedi.

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la geçti. Hürriyet gazetesi yazarı Erman Toroğlu, "Bu maçın galibi Türk Futbolu. Onun için de mağlubunu kabul etmiyorum" dedi.

Erman Toroğlu'nun Hürriyet gazetesinde "Kazanan Türk futbolu" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2010) yazısı şöyle:


Kazanan Türk futbolu

Ligde 12. hafta oynanıyor, final gibi bir maç. Biri Bursa, biri Trabzon. Bu maçın galibi Türk Futbolu. Onun için de mağlubunu kabul etmiyorum.

İnşallah bir gün ligin son final maçı bu tarz takımlar arasında olur. Türk Futbolu çok farklı yerlere taşınır. Kısır döngüden kurtulur. Üç büyüklerin teknik direktörleri çıkıp, La Fontaine’den masallar anlatmazlar...

Takıldığım bir noktayı, bu maçta yine gördüm. Bir teknik adam çıkıp da bunu bana izah etme zahmetine katlanırsa sevinirim. Nedir bu olay? Maçın uzatma dakikaları oynanıyor. Mağlup takım, korner kazanıyor veya bir serbest vuruş. Kaleci hariç, bütün futbolcular ceza alanının içine giriyorlar. Orada bir kör dövüşü oluyor. İşte sorun burada...

Galip takımın teknik adamı neden boyu kısa, çabuk ve süratli adamını götürüp santraya koymaz. O zaman ne olacak? Galip takım belki 1, belki 2 oyuncuyla bu oyuncunun yanına gidecek. Peki kalecisi rakip ceza alanına gidebilecek mi? Bence gidemeyecek. Çünkü 4 dakika var, 5 dakika var. Ben çözemedim. Birisi çözerse anlatsın.


İlk yarıda biterdi

Maç ilk yarıda biterdi. Trabzon’un attığı 3. gol net ofsayt değil. Cem Satman bayrak kaldırdı. Ama attıkları 2. golde de hakem Bülent Yıldırım’ın artı yönde bir kararı var. Türkiye’de birçok hakem golden önceki, ikili mücadelelerde faul düdüğü çalıp, pozisyonu kurtarmaya kalkıyor.

Trabzon maçı hak etti mi? Kesinlikle evet. Çünkü bordo mavililer, bütün sahayı iyi parsellediler, kullandılar. Oyunun yükü 11 oyuncuya eşit oranda yüklendi. Yani enerjilerini iktisatlı ve hesaplı kullanıyorlar. En ileri adamla en geri adam arasındaki mesafeyi fazla açmıyorlar. Daha da önemlisi candan oynuyorlar. Her topa giriyorlar. Hata yapan futbolcuya, arkadaşı süratle yardıma gidiyor.

Trabzon takımı fizik olarak iyi durumda. Aynı cümleleri bu gördüğüm Bursa için söyleyemiyorum. Bunun da sebeplerini çözecek adam Sağlam. Mesela Volkan Şen. Adam izinsiz iki defa Amerika’ya gidiyor, geliyor. Sonra da sahaya çıkıp hakeme fırça atmaya kalkıyor. Neden? Çünkü yüzsüz. Yere sağlam basmıyor. O zaman Bursaspor Yönetimi’nin sahneye çıkması lazım. Yoksa gittikleri yol iyi değil!


BEĞENDİM
Trabzon’un takım olma yönündeki mücadelesi ve gayretini beğendim.

BEĞENMEDİM
Bursaspor’un maç hırsını beğenmedim.

DİKKAT
Bursalı futbolcuların çok acil özeleştiri yapıp, rüyadan uyanmaları lazım.

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