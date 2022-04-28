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Spor

Erman Toroğlu: Mezar başında Galatasaray başkanına omuz atan adamdan Galatasaray başkanı olmaz

"Önce Galatasaray başkanına saygı duyacaksın, sonra da oraya gelmek için mücadele edeceksin"

28 Nisan 2022 09:59

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, kendisi için "Havuz Medyasının adamı" ifadesini kullanan Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na, "Senin ve senin gibilerin kapasitesi bu kadar. Siz Avrupa'ya falan açılamazsınız. Asya'ya bile açılamazsınız. Belki Afrika sizi kabul eder.
Bak Hamamcıoğlu... Beni kullanarak Galatasaray kongresinden başkan çıkmak istiyorsun. Aslında hoşuma gitmedi değil. Bana sallayarak başkan olacaksan vah o Galatasaray'ın haline" diye yazdı.

Galatasaray'daki iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çok fazla başkan kalamayacağını savunan Toroğlu, "Mezar başında Galatasaray başkanına omuz atan adamdan Galatasaray başkanı olmaz. Önce Galatasaray başkanına saygı duyacaksın, sonra da oraya gelmek için mücadele edeceksin. Ne kadar oy alacaksın hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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