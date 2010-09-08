Erman Toroğlu: Emre ve Arda oynamazsa onun dışında keçiboynuzu gibi

Maçta beş tane gol var... Yani, baktığında heyecan verici gibi geliyor. Tamam, futbolla ilgilenenler derler ki; goller tabii ki hatalardan olur.

Ama A Milli Takımlar seviyesindeki bir maçta bu kadar hata da biraz fazla oluyor.



Bizim attığımız üç golde de rakibin topları ıskalaması var. Yediğimiz iki golde de önce kalecimizin, sonra defansın hatası var. Tamam, kalecimiz gollerde çok hatalı. Toplar kısa mesafeden sert de atılmıyor, neredeyse 40-50 metreden toplar süzüle süzüle geliyor... Yani, çıkıp fotoğraf bile çektirebilirsin; öyle ortalar... Peki kalecimiz hatalı da, defans adamlarımız ne yapıyor? Hiç...

Onlar da seyrediyorlar.



Rakip, 64. dakikada eksik kalmasa ne yaparız? O da ayrı bir konu.



Buraya kadar yazdıklarımız tribünden herkesin gördüğü olaylar. Ama Hiddink herhalde takımı daha yeni yeni tanımaya başladı. Şimdi çok kimse Tuncay’a kızacak; ne yaptı ki diye? Peki ben de soruyorum; Tuncay’ın yanına yardıma kimi soktuk?

Dört kişiden biri fazlaydı



Çünkü koca ilk 45 dakikada orta alan hiç yoktu. Neden? Emre topu iyi kullanan bir oyuncu. Hem kısa yapıyor hem uzun. Onu fazlaca topla buluşturacaksınız. Ama yanında oynayanlar ona yardım edecekler. Kim onlar? Selçuk, Aurelio, Hamit.



Hamit sağ çizgiye gitti, orta sahadan koptu. Aurelio zaten oyuna giren bir oyuncu değil; defansın önünde çakılı kaldı, öyle olunca da Selçuk şaşırdı kaldı. Böyle bir tabloda Emre, geriye doğru mu girerek oynasın, yoksa geriden top alıp mı oyuna çıksın veya top atsın, karar veremedi. Yani, Hiddink’in orta sahasında dört kişiden biri fazlaydı. Ya Aurelio’yu oyundan alacaktı ya da Selçuk’u?

Semih dengeleri değiştirdi



Selçuk çıkıp Semih girince bütün dengeler değişti. Takım olarak rakibin üzerine gitmeye başladık ve pozisyonlar bulduk. Tabii rakibin 64. dakikada eksik kalması da bunda büyük faktör. Çünkü karşımızda 11 kişi oynayan Belçika olsaydı, bu sefer hücuma dönük oynamaya başlayan milli takımımızın orta sahasından onlar faydalanabilirlerdi.

Sadece Emre&Arda



Bir defa şunu kabul edelim; iyi futbol oynamıyoruz. Top Emre’ye, Arda’ya gelince bir şeyler yapıyoruz. Onun haricinde keçiboynuzu gibi. Çiğne çiğne tat vermiyor.

Böyle oynarsak zor



Gruptaki ilk iki maçı öyle veya böyle geçtik. Şimdi Almanya’ya Almanya’da yenilmememiz lazım. Böyle oynarsak işimiz zor. Ama biz öyle bir takımız ki, bazen çıkıyoruz ne oynadığımızı kendimiz de kestiremiyoruz, rakip de çözemiyor; hem kendimizi hem rakibi kilitliyoruz, işi bitiriyoruz. Çünkü ya defansı biraz yapıyoruz ya hücumu. Çiklet çiğneyerek bisiklete binemiyoruz. Olsun, öyle veya böyle 6 puanımız var. Kazandığımızda ders alırsak, başarılı oluruz.

Beğendim

Hatalı goller yesek de maçı hiç bırakmadık.

Beğenmedim

Şükrü Saracoğlu Stadı’nın zeminini.

Dikkat

Her zaman böyle ballı olmayız.







(Erman Toroğlu - Hürriyet - 8 Eylül 2010)