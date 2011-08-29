Erman Toroğlu canlı yayında ruh çağırdı!

T24 - Futbol yorumcusu Erman Toroğlu dün akşam Kanaltürk ekranlarından yayınlanan Telegol programında yaptıkları ile izleyicileri şaşırttı.

Erman Toroğlu kafasına örttüğü kırmızı desenli şalla 'ruh' çağırdı ve şike operasyonu ile Türk futbolunun geleceğine baktı.

Stüdyo önceden hazırlanmıştı!







Erman Toroğlu şalın altından konuştuğu sırada her taraftan dumanlar yükseliyordu. Programdaki bu görüntüler twitter'da tepkilere neden oldu.



İşte bazı spor medyası yönetici ve yorumcularının konuya ilişkin yorumları:

İbrahim Seten:

erman abi ne içtiyse aynısından futbol alemine dağıtalım ki bu öfke bitsin..

Serdar Ali Çelikler:

Erman Toroglu ne ictiyse ben de ondan istiyorum... Bu yasta bu nedir abi? Akin İpek; Tekin İpek; Fatih Karaca Kanaltürk markasi??? Vah vah!

Ersin Düzen:

Erman hoca'da büyük sıkıntı var!





