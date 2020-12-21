Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın galibiyetine gölge düştü

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş-Erzurumspor maçını değerlendirdiği yazısında, “Kilidi maçın hakemi Halil Umut Meler'le beraber VAR'daki Koray Gençerler açtılar, Erzurumspor'u çıtır çıtır yediler” diye yazdı. Toroğlu, “Kilit hakemdi, maymuncuk VAR'dı. Yani birisi Halil Umut Meler, birisi Koray Gençerler. Bakınız siyah-beyazlılara; o golden sonra güzel goller attılar ama galibiyete gölge düştü. Çünkü bu ilk goldü" ifadelerini kullandı.

Hakemlerin performansını değerlendiren Toroğlu, şunları kaydetti:

“Sergen Yalçın haklı çıktı. Geçen hafta dedi ki 'Maçların neticesi, VAR'da oturan hakemin elinde.' Dün gece Erzurumspor bir şey oynamıyor, Beşiktaş bastırıyor ama vitaminsiz. Bir gol bulsalar kilidi açacaklar ama Beşiktaşlı oyuncular bir türlü bu kilidi açamadılar.”

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