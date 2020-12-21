Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın galibiyetine gölge düştü

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Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş),Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Maçtaki Önemli Dakikalar
- dakikada Welinton'un geri pasında Ersin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesine yetişen Ersin topu kontrol etmeyi başardı.
- dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine Mensah'tan seken topla Aboubakar bir anda karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Farnolle'den seken top kornere çıktı.
- dakikada sol kanattan Nkoudou'nun arka direğe doğru kestiği topa Aboubakar ve Welinton birlikte hareketlendi ancak ikisi de dokunamayınca top doğrudan auta çıktı.
- dakikada Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Ricardo Gomes ceza alanı dışından vurdu, Ersin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşunda top taca gitti.
- dakikada Beşiktaş kalabalık ve etkili geldi. Sol kanatta topu alan Mensah'ın yerden şutunda kaleci Farnolle topu kontrol etmekte zorlanmadı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
- dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Aboubakar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
- dakikada Erzurumspor'da Ricardo Gomes bir anda savunma arkasına hareketlendi, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yetişen Josef çok kritik bir müdahaleyle topu çaldı.
- dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert şutunda kaleci Ersin yattı ve topu kontrol etti.
- dakikada Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
- dakikada Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü mağlup etti ve skor 1-0'a geldi.
- dakikada sol kanattan Nkoudou'nun ortasında Atiba'nın önüne alamadığı topa sağ çaprazdan Ghezzal vurdu, top yandan auta çıktı.
- dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi: 2-0 Kevin Nkoudou bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
- dakikada Vida mükemmel bir gol attı! Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı: 3-0. Hırvat futbolcu bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
- dakikada Beşiktaş yine müthiş bir atak sonunda golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu: 4-0. Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.
- dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzındaki Atiba'nın arkaya aşırdığı topa Larin kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.