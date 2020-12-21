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Spor

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın galibiyetine gölge düştü

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

21 Aralık 2020 09:51

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş-Erzurumspor maçını değerlendirdiği yazısında, “Kilidi maçın hakemi Halil Umut Meler'le beraber VAR'daki Koray Gençerler açtılar, Erzurumspor'u çıtır çıtır yediler” diye yazdı. Toroğlu, “Kilit hakemdi, maymuncuk VAR'dı. Yani birisi Halil Umut Meler, birisi Koray Gençerler. Bakınız siyah-beyazlılara; o golden sonra güzel goller attılar ama galibiyete gölge düştü. Çünkü bu ilk goldü" ifadelerini kullandı.

Hakemlerin performansını değerlendiren Toroğlu, şunları kaydetti:

“Sergen Yalçın haklı çıktı. Geçen hafta dedi ki 'Maçların neticesi, VAR'da oturan hakemin elinde.' Dün gece Erzurumspor bir şey oynamıyor, Beşiktaş bastırıyor ama vitaminsiz. Bir gol bulsalar kilidi açacaklar ama Beşiktaşlı oyuncular bir türlü bu kilidi açamadılar.” 

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Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş),Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Maçtaki Önemli Dakikalar

  1. dakikada Welinton'un geri pasında Ersin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesine yetişen Ersin topu kontrol etmeyi başardı.
  2. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine Mensah'tan seken topla Aboubakar bir anda karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Farnolle'den seken top kornere çıktı.
  3. dakikada sol kanattan Nkoudou'nun arka direğe doğru kestiği topa Aboubakar ve Welinton birlikte hareketlendi ancak ikisi de dokunamayınca top doğrudan auta çıktı.
  4. dakikada Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Ricardo Gomes ceza alanı dışından vurdu, Ersin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşunda top taca gitti.
  5. dakikada Beşiktaş kalabalık ve etkili geldi. Sol kanatta topu alan Mensah'ın yerden şutunda kaleci Farnolle topu kontrol etmekte zorlanmadı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

  1. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Aboubakar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
  2. dakikada Erzurumspor'da Ricardo Gomes bir anda savunma arkasına hareketlendi, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yetişen Josef çok kritik bir müdahaleyle topu çaldı.
  3. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert şutunda kaleci Ersin yattı ve topu kontrol etti.
  4. dakikada Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
  5. dakikada Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü mağlup etti ve skor 1-0'a geldi.
  6. dakikada sol kanattan Nkoudou'nun ortasında Atiba'nın önüne alamadığı topa sağ çaprazdan Ghezzal vurdu, top yandan auta çıktı.
  7. dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi: 2-0 Kevin Nkoudou bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
  8. dakikada Vida mükemmel bir gol attı! Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı: 3-0. Hırvat futbolcu bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
  9. dakikada Beşiktaş yine müthiş bir atak sonunda golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu: 4-0. Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.
  10. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzındaki Atiba'nın arkaya aşırdığı topa Larin kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

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