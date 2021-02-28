Erman Toroğlu: Ben yetkili olsam, Halis Özkahya'nın lisansını hemen yırtarım

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u son maçların formda golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-kırmızılılar, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Galatasaray'ın Mohamed'le attığı ikinci gol, gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu.

A Spor'da devre arasında karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, pozisyonda Arda Turan'ın ofsaytta olduğunu söyledi.

Erman Toroğlu: "Yalnız tartışılmayacak bir olay var. Galatasaray'ın attığı ikinci gol, benim yorumuma göre net ofsayt var. Herkes bir yorum yapabilir. Uzun topta, topa Arda hareketleniyor. Hareketlenince rakip defans nasıl olsa ofsayt diyor. Defans duruyor. Arda da hareketlenince son anda vazgeçip duruyor. Arkadaşı geliyor topu alıyor ve gol yapıyor."

"Ofsayttaki bir oyuncu 1 pozisyonun içine girmeyeceksin. 2 pozisyonla alakalı olmadığını ispat edeceksin. Sırtını döneceksin pozisyonla alakam olmadığını söyleyeceksin. Duracaksın, hiç hareket etmeyeceksin. Rakibi aldatıyorsun, kendine ve takımına avantaj sağlıyorsun. Rakip defansı oyundan düşürüyorsun ve arkadaşın gelip gol atıyor."

"Şimdi burada hakem atlayabilir, yardımcı hakem de atlayabilir. VAR hakemi Halis Özkahya karar verdi. Dedi ki hakeme; "golü ver." Gol, ofsayt değil dedi. Ben yetkili olsam, o Halis Özkahya'nın lisansını hemen yırtarım" ifadelerini kullandı.