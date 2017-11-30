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Spor

Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'a hakaretten ifade verdi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılan spor yorumcusu Erman Toroğlu, bugün adliyeye gelerek ifade verdiği öğrenildi

30 Kasım 2017 20:05

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın şikayeti üzerine hakkında, \"Hakaret\" suçundan soruşturma başlatılan spor yorumcusu Erman Toroğlu, bugün adliyeye gelerek ifade verdiği öğrenildi. Toroğlu\'nun, söylediklerinin eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon programında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına değinen spor yorumcusu Erman Toroğlu\'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayet etmişti. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu\'nun, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Toroğlu\'nun savcılık sorgusunda, Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında yaşananların eleştirilmeye değer bir konu olduğunu, sözlerinin de eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi.

 

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