-ERMAN KUNTER'İN FİNAL HEYECANI PARİS (A.A) - 10.06.2011 - Fransa'da 2010-2011 basketbol sezonunun şampiyonunu belirleyecek final maçı yarın Cholet ile Nancy takımları arasında oynanacak. Türk antrenör Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet, Nancy ile Paris'in ünlü Bercy spor sergi sarayında karşılaşacak ve tek maç üzerinden yapılacak final karşılaşmasını kazanan takım şampiyon olacak. Genç bir ekip olan Cholet'de son iki sezondur büyük başarılar sağlayan Kunter'i, son dönemde yaşanan ciddi sakatlıklar endişelendiriyor. Normal sezonu ilk sırada bitiren ve çeyrek finalde güçlü Le Mans takımını 2-0 mağlup eden Cholet, yarı finalin ilk maçında kendi evinde Dunkerque kentinin takımı Graveline'i 77-62, mağlup ettikten sonra, rakibini deplasmanda da 84-80 yenerek finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden transfer teklifleri alan Kunter'in, Cholet takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başarılı Türk çalıştırıcının ismi, basında sık sık son yıllarda önemli başarılar sağlayamayan Fransa milli basketbol takımının antrenörlüğü için geçiyor. Cholet'yi geçen yıl da şampiyon yapan Kunter, Canal Plus televizyon kanalı, L'Equipe gazetesi, Fransa Teknik Direktörler Birliği, Basketbol Kulüpleri Birliği temsilcilerinin katılımıyla geçen ay yapılan oylamada, yılın en iyi antrenörü seçmişti.