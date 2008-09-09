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Yaşam

Erman Hoca'dan 'çim' yorumu!

Erman Toroğlu, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın suni çim zemini için şöyle dedi: Suni çimde oynamak şişme kadınla sekse benzer.

09 Eylül 2008 03:00

Şansal Büyüka ile 'Maraton' programında futbolun yanı sıra dünya silah ticaretinde dönen dolaplardan pastırmanın kalitelisinin nasıl olduğuna kadar her konuda yorum yapan Toroğlu, suni çim konusuna da el attı. Erman Hoca, önceki akşam Büyüka ile katıldığı Saba Tümer'in programında Ankara 19 Mayıs Stadı'nın suni çim zeminini şöyle değerlendirdi:

19 Mayıs Stadı'na suni çim yapıldı. Net söylüyorum bunu, burada da söyleyeyim, ayıp bir şey değil... Suni sahada top oynamak şişme kadınla seks yapmaya benzer.

Toroğlu, üç yıl önce de bir maçta üç gol atan Galatasaraylı Ümit Karan'a canlı yayında "Yarın evleniyor. Bütün golleri bu geceye mi sığdırdı, yarın geceye bir şey saklamadı mı?" diye sormuş ve çok konuşulmuştu.

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