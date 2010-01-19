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Spor

Erman Hoca Maraton programından ayrıldı

Ekranların en çok izlenen spor programlarından biri olan Maraton programı ikinci yarıdan itibaren kepenklerini kapatıyor.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Maraton programı kepenk indiriyor. Yaklaşık 15 yıldır ekranların en çok izlenen spor programlarından biri olan Maraton, ikinci yarıdan itibaren kepenklerini kapatıyor.



Son yapılan futbol yayın ihalesinden sonra Digitürk’e her konuda yardım etme kararı alan ancak Erman Toroğlu’nun yorum yapmasına şiddetle karşı çıkan Kulüpler Birliği’nin baskısı üzerine yayıncı kuruluşun üst düzey yöneticilerinin Toroğlu ile yollarını ayırdığı belirtildi. Şansal Büyüka ile Erman Toroğlu'nun maç sonraları hazırladığı Maraton programı yapılmayacak. Şansal Büyüka’nın da Toroğlu’nun gitmesinin ardından Erman'sız programa devam etmeyeceğ,: "Yönetimin ve benim haklı olduğumuz noktalar var. Bugün yarın kararımı vereceğim" dediği öğrenildi.


Lig TV ekranlarında bundan böyle başka bir programın başlayacağı kaydedildi.


Digitürk yetkilileri dün uzun süren görüşmelere rağmen Büyüka’yı Erman Toroğlu’suz program yapmaya ikna edemedikleri de öğrenildi.

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