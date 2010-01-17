Erman hoca efsanesi sona mı eriyor?

T24 - 1996’dan beri süren Maraton, son Kulüpler Birliği’nde 30 dakika tartışıldı. Çoğu kulüp Toroğlu’na karşı.. Şansal Büyüka da değişim mesajı verdi!







Maraton efsanesi sona mı eriyor? 321 milyon dolarlık ihalenin ardından futbol kulislerinde herkesin birbirine sorduğu ilk soru bu.. Kulüpler istemediği için yeni yayın döneminde Erman Toroğlu’nun Lig TV ekranlarında yer almayacağı kulaktan kulağa dolaşıyor. Aziz Yıldırım’ın ayakta alkışlandığı Kulüpler Birliği’nin son toplantısındaki Toroğlu ile ilgili yarım saati aşan konuşmalar, Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem’in sözleri, Şansal Büyüka’nın Akşam’daki yorumu ve Hıncal Uluç’un ihaleyi analiz ettiği yazısı Maraton efsanesinin sonuna yaklaşıldığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.



14 yıldır lig maçları sonrasında evimize konuk ettiğimiz Erman Hoca ile ilgili en büyük şikayet başkanlardan geliyor. Kulüpler Birliği’nde yayıncı kuruluşa destek verilmesi görüşünde birleşen başkanlar, “Ancak Lig TV de kendine çeki-düzen vermeli. Erman Toroğlu yorumlarıyla seyirciyi TV başından kaçırıyor, marka değerini düşürüyor, buna önlem alınmalı” diyerek Toroğlu ile ilgili çekincelerini dile getirdiler.



LİG TV Genel Müdürü Şansal Büyüka ise son yazısında, “Bizim yeni sezon ile birlikte bir kararımız var. Futbolda eleştiri sınırlarını aşıp, karalayı karalayanlara, ürünün değerini düşürenlere bu ekranda yer vermeyeceğiz. Bu kendi kadromuz için de, konuklarımız için de geçerli. Tekrarlıyorum: Eleştiri elbette ama karalama, kavga, ürünü aşağılama kesinlikle olmayacak” diyerek mesaj verdi.





Hıncal Uluç



Şimdi top Şansal Büyüka’da



“Naklen yayınların cazibesini arttırmak, 850 bin üye sayısını 2 milyon civarlarına taşımak, onun ellerinde.. Şansal çok önemli radikal değişiklikler yaparak bunu sağlamak zorunda..



Her maçta ikili anlatım yöntemi seçilmeli. Spikerin yanında esprili bir yorumcu oturmalı. İçten pazarlıklı, amacı belli, işsiz teknik direktörlerin yorumcu olmasından vazgeçilmeli. Kritik pozisyonlar, maç sonrası programlara havale edilmeden, maç anında, seyirci tartışırken, oracıkta, görüntü tekrar edilirken, spiker ve yorumcu tarafından karara bağlanmalı. “Ofsayt mı, penaltı mı, Erman Hoca karar verecek” gibi çağdışı göndermelerden vazgeçilmeli.”