Erling Haaland, sezona rekorla nokta koydu

Borussia Dortmund, Bundesliga'da sezonun son maçında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti. Sezonu 27 golle tamamlayan Erling Haaland, Bundesliga tarihinde tüm organizasyonlarda 40 golü geçen en genç futbolcu oldu.

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen karşısında 3-1 kazanarak sezonu 3. sırada bitirdi. Sarı-siyahlıların golleri 5', 84' Erling Haaland ve 51' Marco Reus'tan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 89'da penaltıdan Lars Bender kaydetti.

Sezonu 27 golle tamamlayan Erling Haaland, Bundesliga'da oynayan futbolcular arasında 40 golü aşan en genç oyuncu oldu(20 y ve 305 g). Haaland tüm organizasyonlarda sezonu toplamda 41 golle tamamladı.

Dortmund'ta, maça kaptan olarak maça başlayan olan 35 yaşındaki Polonyalı sağ bek Lukasz Piszczek, 11 yıldır firmasını giydiği takımına veda etti.