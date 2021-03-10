Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde yine rekor kırdı

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elediği 2 maçta 4 gol atan Erling Haaland, gol sayısını 20'ye çıkardı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısı ile ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını kırmayı başardı.

En kısa zamanda 10 gole ulaşan oyuncu rekorunu geliştiren Norveçli yıldız Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısı ile ayrıca en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını da kırmayı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısında ulaşan oyuncular

14: Erling Haaland (09/03/21)

24: Harry Kane (26/11/19)

26: Alessandro Del Piero (15/04/98)

27: Ruud van Nistelrooy (24/09/02)

28: Filippo Inzaghi (24/09/02)

32: Mario Gomez (13/03/12)

33: Rivaldo (10/10/01)

33: Jardel (12/09/00)

34: Karim Benzema (27/09/11)

35: Marco Simeone (07/11/00)

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü Cristiano Ronaldo ise ilk 20 golü için 56 maça çıkmıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en genç ulaşan oyuncular

Erling Haaland: 20 yaş 231 gün

Kylian Mbappé: 21 yaş 355 gün

Lionel Messi: 22 yaş 266 gün

Raúl González: 22 yaş 297 gün

Alessandro Del Piero: 23 yaş 157 gün

Karim Benzema: 23 yaş 282 gün

Wayne Rooney: 24 yaş 157 gün

Thomas Müller: 24 yaş 159 gün

Andriy Shevchenko: 24 yaş 165 gün

Cristiano Ronaldo: 24 yaş 306 gün