Erling Haaland, Real Madrid'in radarında

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. İspanyol basınında çıkan habere göre Real Madrid, 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Erling Haaland, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Norveçli golcü, Bundesliga'ya transfer olduktan sonra, Avrupa'nın üst seviye forvetleri arasına girmeyi başardı.

21 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 69 maçta 70 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Haaland, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre bu kulüpler arasında en istekli olanı Real Madrid.

İngiliz kulüplerinin de yıldız oyuncu için temasta bulunmasına karşın, eflatun beyazlıların bu yarışta bir adım önde olduğu iddia edildi.

Haaland'ın, Premier Lig'de forma giymeye sıcak baksa da Real Madrid'in ilgisinden de memnun olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncunun kontratında, 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Yaz transfer döneminde aktifleşecek bu bedel, oyuncunun İspanyol devine transferinin de önünü açmış olacak.

Her ne kadar Borussia Dortmund yönetimi Haaland'ın takımda kalmasını istese de, yıldız futbolcu önümüzdeki yaz İspanya'nın yolunu tutabilir.