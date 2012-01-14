-Erkmen: ''Türk dünyasının başı sağolsun'' LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesinde vefatı, oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük'ün de katıldığı basın toplantısında hastane başhekimi Dr. Sevim Erkmen tarafından açıklandı. Denktaş'ın 24 Mayıs'dan itibaren yaşadığı sağlık sürecinden söz eden Erkmen, ''Yoğun ve başarılı bir tedavi süreci, kurucu cumhurbaşkanımızı, önceden varolan kalp-akciğer sorunu ve ileri yaşın da etkisiyle ancak 8 ay yaşatabilmiş, maalesef bu akşam saat 22.00 itibariyla Hak'kın rahmetine kavuşmuştur. YDÜ ailesi olarak kendilerine Allah'dan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ulusumuzun ve Türk dünyasının başı sağolsun'' dedi.