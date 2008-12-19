Erken tanı hayat kurtarır

Meme kanserine erken tanı konabilmesi içinse 40 yaşından sonra her kadının düzenli olarak mammografi çektirmesi büyük önem taşıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, 40 yaşından sonra her yıl muayene, mammografi ve ultrasonografi çekilmesi, kişide özel bir risk varsa daha sık doktor kontrolüne gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Çakmakçı şunları söylüyor:“40 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma riski artıyor ve yaşla birlikte bu oran yükseliyor. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 10’u genetik. Hastalık özellikle anne, teyze ya da kız kardeşte varsa, bu konuda daha duyarlı olmak ve doktor kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor.Kadınların kendilerini muayene etmeleri ve herhangi bir kitle hissettiklerinde doktora başvurmaları, meme kanserine karşı mücadelede çok önemli. Ancak önemli olan, hiçbir şikâyet ve belirti olmadan tarama testlerinde kanseri daha çok küçükken yakalayabilmek.”Prof. Dr. Metin Çakmakçı meme kanseriyle ilgili bazı konulara da açıklık getiriyor. Kitle hissedildiğinde jinekolog yerine genel cerraha gidilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çakmakçı, tedaviyle ile ilgili şunları söylüyor:“Kadının bilmesi gereken en önemli bilgi, ailenin, özellikle anne tarafının meme kanseri öyküsüdür. Memede kitle fark edildiğinde jinekoloğa başvurulması çok doğru değil. Bir genel cerraha başvurulmalı. Jinekolog kontrol amaçlı meme muayenesi yapabilir kuşkusuz. Ancak bir hastalık belirtisi ya da bir şikâyet olduğunda genel cerrahiye gidilmesi doğru olur. Tedavi aşamasında ise ameliyata karar verirken önce tanı koymak, sonra kanser ise hastalığın yaygınlığını saptamak gerek. Bunun için dokudan örnek almak şart.Kanserin tipi ve evresi belirlendikten sonra genellikle ilk aşama, tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor.”