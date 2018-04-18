Erken seçim, kulislerde: Gitti bizim rezervasyon, CHP'li seçmen yine tatilde yakalanacak

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerdiği "erken seçim" teklifinin ardından Meclis kulislerinde neler yaşandığını yazdı.

Zeyrek bir gazeteciyle yaşadığı diyalogu şöyle kaleme aldı:

-Gitti bizim erken rezervasyon

-Neden?

-Bahçeli’nin açıkladığı tarih(26 Ağustos 2018) 9 günlük bayram tatiline denk geliyor ve biz de ucuz olsun diye erken rezervasyon yapmıştık.

Bir iktidar milletvekili ise şunları söyledi: “Bahçeli Erdoğan’dan habersiz yapmaz böyle bir şey. Artık CHP’liler düşünsün, onların seçmenler yine tatilde yakalanacak."

Zeyrek'in "Seçimler erkene alınacak mı?" başlığıyla (18 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her salı partilerin grup toplantılarını izlemek için TBMM’ye giderim.

Dün de gittiğimde “olağan bir Salı” yaşanıyordu.

TBMM koridorlarını ilk önce liderleri Devlet Bahçeli’yi dinlemek için gelen MHP’liler hareketlendirdi. Saat 11:00’e doğru, AK Partililer gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM koruma ekipleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçeceği Şeref Salonu ve koridorları güvenlik şeritleri ile bölmeye başlamıştı. Birden bire gazeteciler hareketlenmeye başladı. “Son dakika” haberleri düşmeye başladı. Siyasetçiler, gazeteciler birbirlerine “ne oldu, kim ne demiş” diye sormaya başladı. “Bahçeli, erken seçim istedi ve tarih verdi” cümlesi duyulmaya başlandı. O an itibariyle koridorlardaki dalgalanma ile “olağan Salı” gitmiş, yerini “sallanan Salı” almıştı.

TBMM koridorundaki sohbetler

Bir meslektaşım “gitti bizim erken rezervasyon” dedi. “Neden” dediğimde “Bahçeli’nin açıkladığı tarih(26 Ağustos 2018) 9 günlük bayram tatiline denk geliyor ve biz de ucuz olsun diye erken rezervasyon yapmıştık” yanıtını aldım.

“Bahçeli Erdoğan’dan habersiz yapmaz böyle bir şey” diyen bir iktidar milletvekili, sözlerini “Artık CHP’liler düşünsün, onların seçmenler yine tatilde yakalanacak” esprisi ile sürdürdü.

Ancak bir başka AK Parti milletvekili aynı fikirde değildi. O da Bahçeli’nin Erdoğan’dan habersiz bu çıkışı yaptığını savunarak, “Sayın Cumhurbaşkanı dayatmaları sevmez. O nedenle erken seçime gitse bile o seçim 26 Ağustos’ta olmaz”yorumunu yaptı.

AK Parti’nin TBMM’deki önemli isimlerinden biri yanımızdan geçiyordu. “Siz ne düşünüyorsunuz”dedim. Yanıtı çok net oldu: “Bahçeli’nin konuşmasından sonra ok yaydan çıkmış oldu. 26 Ağustos’ta olmasa bile erken seçim gündeme girdi...”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül daha temkinliydi ve “partinin yetkili kurulları değerlendirir” diye geçiştirdiler soruları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzden geçerken “değerlendirmeniz olacak mı”sorusuna “Şimdilik düşünmüyorum” karşılığını verdi. Ardından da bugün Bahçeli ile görüşmesini hatırlattı.

Bu açıklamadan sonra AK Partililerin yanıtları da “yarını bekleyelim”e dönüştü.