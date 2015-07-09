Erken seçim her milletvekili için en az 100 bin lira daha demek

Hükümet kurulamaması ve kasımda erken seçime gidilmesi milletvekillerine pahalıya patlayacak. Bayrak, afiş, araç kiralama, ilçe gezileri gibi harcamalar için her bir adayın en az 100 bin lira daha harcama yapması gerekecek. 7 Haziran seçiminde 300 bin lira harcayan adayların yanı sıra 3-4 milyon lira arasında harcama yapan adayların da olduğu öğrenildi. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine gore, 7 Haziran’da aday adayları ile birlikte bütün adayların yaptıkları toplam harcama ise 1 milyar liranın üzerine çıktı. Erken seçim devletin kasasını da zorlayacak.

Vekillerin işi zor

Cumhurbaşkanının görevi vermesinin ardından 45 günlük sürede hükümet kurulamaması halinde erken seçime gidilecek. Erken seçim için de kasım ayı dillendiriliyor. Bu durumda milletvekilleri yeniden ellerini ceplerine atmak zorunda kalacak. Adaylar seçim süresince birçok kalemde harcama yapıyor. İlk harcama adaylık başvurusu sırasında yapılıyor. Sonrasında el ilanı, poster, bayrak, yaka rozeti gibi harcamalar geliyor. Seçim bürosu tutuluyor. Görsel, yazılı ve sesli medyaya ilanlar veriliyor.

Hazine’ye yük

İl içerisindeki gezilerde otobüs, minibüs kirlanıyor. Bu araçlar adayın fotoğrafları ile “giydiriliyor.” Araçların yakıtları da önemli bir gider oluşturuyor. Siyasi partilere bu yıl içerisinde genel seçim yılı olması nedeniyle toplam 531.1 milyon lira Hazine yardımı yapılmıştı. Erken seçim kararı alınması halinde yeniden Hazine yardımı gündeme gelecek. Siyasi Partiler Yasası’nda siyasi partilere yapılacak yardım miktarının milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl 3 katı artırılarak ödeneceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) için de ek ödenek çıkarılacak.