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BBC Türkçe

Erken seçim 2018: CHP, İYİ Parti, Demokat Parti ve Saadet Partisi seçim ittifakında anlaştı

Ana muhalefetteki CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçimlere ittifak halinde girme konusunda uzlaşma sağladığı ifade edildi. Parti liderlerinin Perşembe günü bir araya gelmesi ve ardından da ittifakı açıklaması bekleniyor.

02 Mayıs 2018 04:12

Dört muhalefet partisi, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili seçimlerine ittifak halinde katılma kararı aldı.

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) seçimlere ittifak halinde girme konusunda uzlaşma sağladığı ifade edildi.

CHP Milletvekili Muharrem İnce, ittifak uzlaşısını paylaştığı Twitter mesajıyla duyurdu. İnce, "Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim" dedi.

https://twitter.com/vekilince/status/991430851882823687

İttifak kararı alan partilerin, ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunması gerekiyor.

CNNTürk'ün haberine göre partiler ittifakın protokolü üzerinde uzlaşmış durumda. Haberde, protokolde 'demokratik parlamanter sistem' vurgusu yapıldığı ifade ediliyor.

Basında yer alan haberlerde, ittifak konusunda uzlaşan parti liderlerinin Perşembe günkü açıklama öncesinde bir araya geleceği ve ittifakın adının da bu görüşmede netleştirileceğini aktarıyor.

İttifak, milletvekili seçimleri için geçerli. Yine 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerine ise Demokrat Parti dışındaki partiler kendi adaylarıyla katılacak.

CHP henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamış değil. İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu ise cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan isimlerden.

Demokrat Parti ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'i destekleme kararı almıştı.

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