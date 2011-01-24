-ERKEN FİNALİ ÇAKIR YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, (B) Grubu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 26 Ocak Çarşamba günü Fi-yapı İnönü Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kupada 26 Ocak Çarşamba ve 27 Ocak Perşembe günü yapılacak 5. hafta maçlarında şu hakemler görev yapacak. (A) Grubu: 26 Ocak Çarşamba: 18.00 Gaziantepspor-Beypazarı Şekerspor: Mustafa Öğretmenoğlu 18.00 Denizlispor-Medical Park Antalyaspor: Murat Türker (B) Grubu: 26 Ocak Çarşamba: 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 20.00 Manisaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Serkan Çınar (C) Grubu: 27 Ocak Perşembe: 20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Deniz Çoban 20.00 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü: İlker Meral (D) Grubu: 26 Ocak Çarşamba: 13.30 Kırıkhanspor-Karşıyaka: Gökhan Güneşer 13.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Suat Arslanboğa