Erken doğumun nedeni bir tür bakteri mi?

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, prematüre doğumların başlıca nedeni belli bir tür bakteri olabilir.

Plos One adlı dergide yayımlanan araştırmada, bir tür bakterinin bebeği anne karnındayken çevreleyen zarı (membran) incelttiği ve zarın yırtılmasına yol açtığı öne sürülüyor.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, prematüre doğumların yaklaşık üçte biri, bebeği çevreleyen zarın erken yırtılmasından kaynaklanıyor.

Zarın normalde doğum başladığında yırtılması gerekiyor. Eğer annenin suyu doğumun beklendiği tarihten önce geliyorsa, buna tıbbi olarak "prematür membran rüptürü" deniliyor.

Bu durum sancıların başlamasından önce söz konusu olursa da erken doğuma yol açabiliyor.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada, zarın yırtıldığı noktada yüksek sayıda bakteri bulunduğu tespit edildi. Bu bakterilerin zarın incelmesine yol açtığı sanılıyor.

Fırsat

Araştırma sonuçlarının, erken doğum riski taşıyan kadınların teşhis ve tedavisi için yeni fırsatlar sunabileceği belirtiliyor.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen araştırmayı kaleme alan Yrd. Doç. Dr. Amy Murtha "Eğer zarın erken yırtılmasında belli bir tür bakterinin rolü olduğunu düşünürsek, hamileliğin erken dönemlerinde bu bakterinin olup olmadığını tespit etmeye çalışabiliriz. Ardından da bu bakteriyi taşıdığını tespit ettiğimiz kadınları antibiyotikle tedavi edebilir ve erken doğum riskini azaltabiliriz." diyor.

Araştırma çerçevesinde, yeni doğum yapmış olan 48 kadından alınan membran örnekleri üzerinde incelemeler yapıldı. Bu kadınlardan bazıları erken doğum yapmışlardı.

Araştırmacılar, tüm zar örneklerinde bakteri bulunduğunu, ancak bakteri oranı ne kadar fazlaysa zarın da o kadar ince olduğunu tespit etti.

Kadın doğum uzmanları, araştırmayla ortaya çıkan bulguların son derece ilginç olduğunu, prematüre doğumları önleyecek tedavi bulunması amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.