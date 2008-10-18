Erken ameliyat için rüşvet gibi talep

Böbrek nakli için üniversite hastanesinin istediği 5 bin YTL’lik sıra bedelini ödeyemeyen Mehmet Sincar, yaşam savaşı veriyor. Ameliyat için ekstra ücret istediklerini itiraf eden hastane yetkilileri "Bu parayı almamız gerekiyor. Çünkü ücretin yüzde 30'u anestezi uzmanına, 4'te 1'i doktora veriliyor” diyor.



Adana'da Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuklu Sincar çiftinin 21 yaşındaki oğulları Mehmet Sincar'ın her iki böbreği de çalışmıyor. Sincar, yeşil kartı bulunmasına, nakil için dokuları tutan babası da böbreğini vermeye hazır olmasına rağmen ameliyat sırası bedeli olarak istenen 5 bin YTL bulunamadığı için ameliyat olamıyor.



5 bin YTL sıra parası



Oğlu için üç aydır ameliyat sırası beklediklerini belirten baba Salih Sincar, ''Bana, 'Sıra beklemek istemiyorsanız 5 bin YTL yatırın hemen ameliyata alalım' dediler. Bunun adına da 'sıra parası' diyorlarmış. Sıranın gelmesi bir yılı bile geçermiş. Peki o zamana kadar benim ve oğlumun yaşayacağına kim garanti verecek? 5 bin YTL ödeyecek imkânım olsa çocuğumu göz göre göre ölüme mahkûm eder miyim?'' dedi.



Yaşamak istiyorum



Sürekli kilo kaybı nedeniyle 45 kilo ağırlığında olan Mehmet Sincar ise, böbrek nakli umudunun kendini yaşama bağladığını söyledi. Sincar, ''Eğer bu umut olmasaydı kendimi öldürürdüm. Buna yaşamak denir mi? Sabahtan akşama kadar yatağa mahkûmum, dışarı çıkamıyorum, çalışamıyorum. Oysa, ben yaşamak istiyorum'' diye konuştu.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇORMER) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erken ise Balcalı'nın bölge hastanesi olması ve hasta yoğunluğu nedeniyle haftada sadece bir gün böbrek nakli yapılabildiğini açıkladı.



Rutin uygulamaymış



Erken, başvuru sırasına göre hastaların nakil için sırada bekletildiğini, ancak bazı hastaların ek ücret ödemeleri koşuluyla daha erken ameliyata alınabildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Hastanın başvurusuyla sadece salı günleri yapılan böbrek nakli, cuma günleri de yapılabiliyor, ancak, bunun için hastanın 4 ya da 5 bin YTL ücret ödemesi gerekiyor. Bu ücretin yüzde 30'u anestezi uzmanına veriliyor, 4'te 1'ini doktor alıyor, geriye kalanı hastanenin döner sermayesine ve vergi olarak devlete ödeniyor. Bu hastanenin rutin uygulaması.''



SGK İl Müdürü Mustafa Keskin de uygulamayı savundu. Keskin, bazı üniversite hastanelerinin ''özel muayene ücreti'' adı altında ücretlendirme karşılığı, öğretim üyelerine sıra beklemeden muayene ya da ameliyat olabildiklerini, sistemin üniversiteler içinde meşrulaştırıldığını, bunun halk arasında ''sıra bedeli'' olarak yorumlandığını açıkladı.



