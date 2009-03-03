'Erkekliği klarneti kadar iyi değilmiş'

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki, CNNTURK'te Reha Muhtar'ın programında Hüsnü Şenlendirici için çok ağır sözler sarfetti.



Reha Muhtar'ın programına telefonla katılan Serkan Seki, ablası Deniz Seki'nin moralinin çok bozuk olduğunu söyleyerek "Biz de avukat kanalıyla görüşebiliyoruz. İyi diyelim iyi olalım ama her şerde bir hayır vardır. İnşallah iyi olacak" dedi.



Serkan Seki, avukatı aracılığıya haber aldıkları ablasının kendisiyle hesaplaşma durumunda olduğunu ve iyi olmaya, ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.



Reha Muhtar, Serkan Seki'ye, bir kadın ve bir erkeğin birlikteliğinde, kadının tutuklanması durumunda yanındaki erkeğin tutumuyla ilgili ne düşündüğünü sordu.



Serkan Seki'nin bu soruya yanıtı oldukça sertti. "Erkeklik konusunda çok değineceğim şeyler var, çünkü zamanında bizim de onunla erkek erkeğe karşılıklı çok konuşmamız oldu" diyen Serkan Seki, Hüsnü Şenlendirici için şu sözleri sarfetti:



"Nasıl dünya çapında bir klarnetçiyse erkekliği konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Aksini iddia ederse de çıksın karşıma söylesin derim. Tırnak içinde, erkeklik konusunda, delikanlılık konusunda, şereflilik konusunda, insanlık konusunda, klarneti kadar ne kadar ustaysa, aynı şekilde söyleyemeyeceğim bu konular hakkında."



Ne yapmasını beklerdiniz?



Bu sözler üzerine Reha Muhtar, Serkan Seki'ye "Şenlendirici'nin ne yapmasını beklerdiniz?" diye sordu.



Serkan Seki, Şenlendirici ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Onlar aramızda özel şeyler. Erkeklik adına böyle şeyleri paylaşmak zaten pek doğru olmaz. Delikanlı diyorsa tırnak içinde yine kendisine. Kendi aramızdaki mevzuları o zaten biliyor.



1 km. yakınımıza dahi gelemez



Ben olaydan sonra da gerekeni söyledim, hala da söylüyorum, bundan sonra Hüsnü Şenlendirici 1 kilometre yakınımıza dahi gelemez! Eski konuştuğu efendi, düzgün, aklı başında Serkan ve ablamın ailesi olarak bizler yokuz...



O önce kendine sahip çıksın



Kimsenin kimseye sahip çıkmasına gerek yok. O önce kendisine sahip çıksın. Kendisinine sahip çıkılmak durumundadır şu anda. Sütten çıkmış ak kaşık gibi savunmaya falan kalkmasın.



Devletine, milletine yürekten bağlı bir insan olarak adaletin er ya da geç yerini bulacağını düşünüyoruz.



Bizim yıllardır uyardığımız kötü arkadaşlarından dolayı ve ablamın iyi niyetli olmasından dolayı, yok o garibandır, yok onun annesi hasta vs diye bizimle bile kötü oldu. O insanları zaten tamamen dostunu düşmanını tanımış durumda. O arkadaşı gördüğü insanları zaten hayatından silmiş durumda.



Zaten o insanlarla görüşmesini istemiyorduk. Bu saatten sonra da mümkün değil, o birtakım insanlarla. Ben yaşadığım müddetçe buna müsaade etmeyeceğim. Ya birbirimizi reddedeceğiz ya da tekrar devam etsin o eski arkadaşlıklarına.



