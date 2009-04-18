Erkeklerin tercihleri şaşırtıyor

1-Rock yıldızı giysin, ya sıradan erkek?

2-Kızlardan ödünç renk: Pembe





3- İştahla izlenir

4- Hem rahat hem destek sağlıyor

5- İkizlere takke!



Milliyet'in haberinde yeni moda akımının detaylıbir incelemesi bulunuyorSiz pullu tayt, pembe iç çamaşırı veya dolgulu külot giyen erkeklerle karşılaşmaya hazır mısınız bilmem ama kendinizi alıştırmaya başlasanız iyi olur. Neden mi? Buyurun...Kadınlarda bile tayta zor tahammül ederken tayt giyen erkek fikri bizi nasıl hayattan soğutmasın?FHM dergisinden Ben Smithurst’e göre “Rock gruplarındaki sıska tipler hayranlarını yatağa atmak için taytı giriş müziği niyetiyle kullanırlarsa, normal erkekler de onlardan feyz alıp giyerse tutar.” Smithurst test amaçlı bir gün boyunca tayt giydi; şikayetlerini şöyle sıraladı: “Telefon ve cüzdanı koyacak yer yok. Cinsel organınızın farkında olarak dolaşıyorsunuz; bu da insanda stres yaratıyor. Toplantılarda da sıcak karşılanmıyor.”GQ dergisinden Jonathan Heaf de bir gününü taytlı geçirdi. Tercihi, Martin Margiela imzalı pullu tayt oldu: “Kötü kalpli bir deniz kızına benzedim ve kendimi zımbalarla dolu bir kasıkla yürür gibi hissettim.” Yine de sonuç harika! Taytlı rock yıldızı havasındaki Heaf’i gören kızlar gülümsemiş, turistler birlikte fotoğraf çektirmiş, çalışma arkadaşları alkışlamış.E görüntü uğruna hep kadınlar mı acı çekecek? Bu kez de ilgi uğruna erkekler rahatlarından ödün verebilir ve tayta EVET diyebilir, kim bilir?Evet evet, 1900’lerin ortalarına kadar erkek rengi pembe, kız rengi maviydi. Pembe maskülen bir renk olarak kabul görürken, mavi de bekaretle özdeşleşiyordu. 1930’lara kadar bu böyle sürdü. Nasıl tersine döndüğüne dair kesin bir bilgi yok ama türlü teori var. En yaygını, Nazilerin toplama kamplarına dayanıyor. Buralarda herkes fişlenirdi, eşcinsellerin yakalarında da pembe üçgen semboller olurdu. Bu fişleme operasyonundan sonra pembe feminen bir renk olarak algılanmaya başlandı ve 1930’larda Almanya’da kız rengi olarak kabul gördü.Diğer bir teori ise sorumlunun tebrik kartı üreticileri olduğuna işaret ediyor. Kartlarda kızlar için pembe, erkekler için maviyi kullanarak halkın kafasını karıştırmışlar. Tartışma yıllarca sürüyor ve 1939’da Parents dergisi New York’taki çok katlı mağazada müşterilere bir anket yapıyor. Anketin sonucu: Kızların rengi pembe, erkeklerinki mavi... Halk istiyor yani...Fakat galiba erkekler halka rağmen özüne dönüyor. Ünlü iç giyim markası Jockey geçtiğimiz hafta müjdeledi: “Şu aralar en çok pembe renkli erkek külodu satılıyor.” Son üç ay içinde pembe külotların satışı yüzde 62 oranında artmış. Vay be!Jockey bu modayı ekonomik krize bağlamış. Hatta, 1935’teki Büyük Buhran zamanında da ABD’de benzer bir eğilim görülmüş. O dönemde de üzerinde dünya resmi olan boxer şortların satışı tavan yapmış.Ne yani, etek boyu teorisinden sonra şimdi de ekonominin nabzını ölçen erkek külodu teorisiyle mi meşgul olacağız?ABD Merkez Bankası’nın efsanevi eski başkanı Alan Greenspan’e göre ekonomi kötüye gittiğinde erkekler iç çamaşırından kesiyor. Global araştırma şirketi Mintel tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2008’in başından beri ABD’de erkek iç çamaşırlarında büyük düşüş görüldü. Ama Jockey gibi krizde şansı dönenler de oluyor.“Hatlarını belli eden kıyafet” denildiğinde, otomatikman öznenin bir kadın olduğu sonucuna varırsınız. Bu algı değişeceğe benziyor. Çünkü erkekler hatlarını belli eden kıyafetlere rağbet etmeye başladı. İki yıldır Avrupa’da dar jean ve pantolon giyen erkeğe çok rastladık. Diğer yerlerde erkeklerin özellikle alttan yel alacak bollukta pantolonları tercih ettiğini biliyoruz. Fakat şu aralar erkekler, bacak ve kalça kıvrımlarını belli eden modellerle karşımıza çıkmaya başladılar. Bu yeni pantolon modeli ne dar ne de bol, tam kıvamında. Bayrağı taşıyan marka ise Bonobos. Türkiye’ye de (20 dolara) internet sitesinden gönderim yapan marka, erkek pantolonu konusunda hayli iddialı. Zira sloganı: “Awesome Fitting Trousers”. Harika üste oturan pantolon diye çevirebiliriz.Markanın hikayesi şöyle... Üç yıl önce Stanford’da okuyan Brian Spaly boş zamanlarında kız arkadaşının dikiş makinesinde bol pantolonlarını daraltmaya başlar, bir kısmını arkadaşlarına satar. Duyan gelir, duyan gelir... Okuldan arkadaşı Andy Dunn da potansiyeli görür ve internetten satışa başlarlar. Şimdi Bonobos aldı başını gidiyor. Bonobos’un satışları ağustos-aralık ayları arasında ikiye katlanmış. Meğer erkekler uzun zamandır dar pantolon arayışındaymış, haberimiz yok.Erkeklere özel külotlu çorap birkaç yıllık olay. Erkeklerin külotlu çorap giymeye başlaması bir moda trendi falan değil, tamamen gereksinim...İlkokuldaki oğluna soğuk kış günlerinde üşütmesin diye külotlu çorap giydiren annelerin sayısı az değildir. Kimi yetişkin erkekler de ana yadigarı bu alışkanlığı devam ettiriyor. Neyse ki artık kadın çoraplarına sarkıntılılık etmiyorlar, erkeklere özel külotlu çorap üreten firmalar da var. Külotlu çorap, çoğunlukla sağlık nedenleriyle (diz ağrısı ve dolaşım sorunlarına iyi geliyor) erkeklerce tercih edilir hale geldi. Yoksa, bu öyle erkeklerin kadınlaştığı teorisine dayanak sağlayacak bir veri değil.Yakında semt pazarlarında “İkizlere takke” diye bağıran satıcıların yanına yaklaştığınızda sutyen yerine elinde erkek külodu salladıklarını görürseniz önce şaşıracak, sonra alışacaksınız. Dolgulu sutyen mantığını alıp erkek küloduna uygulamışlar. Önceden gay çevrelerde popüler olup şimdilerde genele yayılmaya başlayan bu ürünün arkasında iki tane yuvarlak yastık var. Yeni İnci markasının da “pop-up” adıyla satışa sunduğu bu ürünü giyenin poposu kalkık ve yuvarlak görünüyor. Pes doğrusu!Kadınlar korseler, dolgulu sutyenler, inceltici çoraplar sayesinde erkekleri kandırıyordu, biliyoruz.Şimdi de erkekler mi kadınları kandırmaya başladı?