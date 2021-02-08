"Spermde üç yıl yaşıyor": Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgının kontrol altına alınmasından üç ay sonra bir kadın, Ebola'dan öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgının sona erdiğinin açıklanmasından üç ay sonra bir kadın Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Butembo şehrinde yaşayahn bir kadın 1 Şubat'ta semptom gösterdi ve iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kadının eşinin bir önceki salgında Ebola'ya yakalandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Eteni Logondo televizyonda yaptığ açıklamada "Bir çiftçiydi. Geçmiş bir Ebola'dan kurtulanın eşi. 1 Şubat'ta tipik semptomları göstermeye başlamış" dedi. Sağlık Bakanlığı, birkaç ay önce kontrol altına alınan salgının yeniden patlamak vermemesi için önlem ekiplerini harekete geçirdi. New England Tıp Dergisi'nde yer alan bilgiye göre, Ebola virüsü, hastalığı atlatan erkeklerin sperminde üç yıla kadar canlı kalıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1976'da Ebola tespit edildiğinden bu yana virüsün yeniden patlak verdiği 12'inci dalgaoldu. Kongo, 11'inci dalganın sona erdiğini üç ay önce duyurmuştu. 11'inci salgında 130 kişi enfekte olmuş 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola'nın semptomları yüksek ateş, kas ağrısı, kusma, ishal, iç ve dış kanamayaya kadar ilerliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ebola'nın ölümcüllük oranı yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Ebola'nın kontrol altına alınmasını sağlayan şu ana kadar 40 bin kişiyi içeren geniş çaplı aşılama oldu.