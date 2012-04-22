Erkeklerin sevdiği kokular

ABD’nin Chicago kentinde bulunan “Koku ve Tat Uygulamaları Araştırma Merkezi”nin “Erkekler ve kokular” konulu araştırmasında erkekleri etkileyen kokulara yer verildi.

Merkezin kurucusu Dr. Alan Hirsch çalışmaya katılan erkeklerin %40’ının lavanta kokusundan etkilendiğini söyledi.

Vanilya da erkeklerin kadınlarda tercih ettikleri bir diğer koku. Hollywood’un ünlü oyuncusu Jennifer Love Hewitt bir röportajında vanilya kokulu parfümler kullandığını söylemiş ve ardından da eklemişti: “Parfümü sıkıp dışarı çıktığımda en az 4 erkek yanıma gelip çok güzel koktuğumu söylüyor.”

Dr. Hirsch patlamış mısır kokusunun erkeklerin ilgisini dağıttığını söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Mısır yerken filmle değil sizinle ilgilenecektir.”

Naneli şeker kokusu da erkeklerin ilgisini çeken bir başka koku çeşidi. Taze bir nefes ve şekerin çekici kokusu birleştiğinde erkekleri için dikkat çekici olabiliyor.