Erkeklerin, partnerlerine sormaktan çekindiği 8 soru

Hayatın her alanında sorulacak sorular olduğu kadar, sorulmayacak sorular da var. Bazı soruların dillendirilmesi, kültürel kodlardan çok, kendi iç dünyamızda yaşadığımız çelişkiler ile engelleniyor. Soruların dil ucuna gelip bir türlü patlayamadığı bir alan da şüphesiz ilişkiler.

New Yorklu ilişki uzmanı ve What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship kitabının yazarı Dr. Jane Greer, “Erkekler genellikle yanıtını beğenmeyeceklerinden korktukları soruları belirli soruları sormaktan çekiniyorlar. Bu da partnerleriyle aralarına mesafe koyabiliyor. Dahası, bazı konuları gündeme getirip partnerlerini incitme ya da sinirlendirme korkusu da var” diye konuştu.

Men’s Health Türkiye’nin derlemesiyle erkeklerin kadınlara sormaktan çekindiği 8 soru şöyle:

1- Hala porno izliyor musun?

“Kız arkadaşıma hala porno izleyip izlemediğini sormak isterdim; fakat biraz çekiniyorum çünkü biz çıkmaya başlamadan önce porno izleyip izlemediğini bilmiyorum. Böyle bir soruya nasıl tepki verir, bilemiyorum. Bence o bana aynı soruyu sorsaydı, itiraf ederdim.”—Tyler G.

2- Kaç kişiyle yattın?

“Kız arkadaşımın geçmişte kaç seks partneri olduğunu gerçekten merak ediyorum. Fakat ona sormak istemiyorum. Bunun önemli olmaması gerektiğini biliyorum; fakat yanıtı beğenmeyeceğimden korkuyorum. Aynı zamanda kendi sayımı açıklamak da istemiyorum. Yani, muhtemelen ona bunu asla soramayacağım.”—Geoff R.

3- Yanlış bir şeyler mi yapıyorum?

“Elimden geldiğince mükemmel bir partner olmaya çalışıyorum. Ancak daha iyi yapabileceğim bir şey var mı diye kız arkadaşıma sormaya çekiniyorum. Eleştirisini yanlış anlamaktan korkuyorum.”—Naveen R.

4- Benimle birlikteyken başkalarıyla da oldun mu?

“Şimdiki kız arkadaşımla çıkmaya başladığım zaman ne başka biriyle çıkıyor ne de konuşuyordum. Fakat onun böyle davrandığından emin değildim. Geçmişte kalmış olsa bile, bazı zamanlar ona sormayı düşünüyorum. Biraz meraklıyım çünkü en başından beri sadece onunla birlikte olmak isterdim. O da aynı şekilde hissediyor mu diye merak ediyorum.”—M.J. F.

5- Evlenmeye hazır mısın?

Kız arkadaşımla birkaç yıldır birlikteyiz ve artık yüzük alışverişine çıkmayı düşünüyorum. Gerginim, çünkü evlilik konusunda kafası ne durumda bilmiyorum. Ona sormaya çekiniyorum. Eğer evlilik için hazır değilse, muhtemelen aklını kaçırabilir.—Miles B.

6- En iyisi ben miyim?

“Yaptığı en iyi seksi benimle yapıp yapmadığını bilmek istiyorum. Eğer bana olumsuz yanıt verirse, bu beni yıkar. Fakat aynı zamanda, egomu kurtarmak adına yalan söylemesini de istemiyorum.” —Shawn P.

7- Kel ya da şişman olsam bile beni beğenir miydin?

“Kız arkadaşıma dönüp, eğer kel ya da şişman olsaydım yine beni beğenir miydin diye sormak istiyorum. Söyleyeceğinden korkuyorum. Özellikle de kellik ile alakalı…Sanırım bunun gerçekleşmesi çok zaman almayacak.”—Phillip S.

8- “Penis ölçülerim hakkında ne düşünüyorsun?”

“Kız arkadaşım ve ben birkaç aydır birlikteyiz ve tartışma yaşamadık. Fakat her daim aklımda eskiden birlikte olduğu erkeklerin penisleri ile benimkinin ölçülerinin karşılaştırması var.