Erkeklerin korkulu rüyası



Düzenli egzersiz ağrıları azaltıyor!

Bu rahatsızlık 20’li yaşlardan 40-50’li yaşlara kadar erkeklerin yaklaşık yüzde 5’inde görülüyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde de en sık rastlanan üçüncü hastalık olarak biliniyor. Kronik prostatit, idrar yaparken yanma ve sık idrar ihtiyacı gibi yakınmaların yanı sıra genital bölge ağrılarına da neden oluyor.Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt İşeri, prostatit hastalığının tedavisinin zor ve uzun süreli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Kronik prostatit bulaşıcı değil ancak kesin tedavisi çok zor olan ve yıllarca devam edebilen bir hastalık. Bu nedenlerle hekimler kronik prostatiti olan hastalardan kesin olarak tedavi edilemeyenlere bu hastalıkla birlikte yaşamayı öğretiyor.”Kronik prostatit hastalarının;Prostatını sıcak tutmaları,Düzenli bir cinsel hayatlarının olması,Kabızlıktan korunmaları gerekiyor.Kronik prostatit, hastalarda sıklıkla psikolojik sorunlara yol açıyor. Bu nedenle cinsel hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. Kronik prostatiti olan erkeklerin genital bölgelerinde ağrı duyuyor olmaları bu kişilerde iktidarsızlık endişesine de yol açıyor.Johns Hopkins Medicine (JHM) hekimlerinin yaptığı bir araştırma; düzenli yapılan sporun, kronik prostatit hastalığı olan erkekleri ağrılardan koruduğunu gösteriyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt İşeri düzenli egzersizin prostatit hastalığına etkileri hakkında şu bilgileri verdi:“Fiziki egzersizlerin, nedeni bilinmeyen bazı ağrılara iyi geldiği bilinen bir gerçek. Buradan yola çıkan araştırmacılar, egzersizin kronik prostatit ağrılarına da iyi gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Johns Hopkins Medicine (JHM) hekimlerinin yaptığı araştırma, egzersiz yapan erkeklerde ağrıların egzersiz yapmayanlara göre daha az olduğunu ortaya koyuyor. “Fiziksel aktivite kronik prostatitin yarattığı ağrılara iki yönden etki ediyor:Birincisi, genel olarak insanların işlevselliğine katkı sağlarken, bir yandan da stres ve depresyonun azalmasını sağlıyor.İkinci olarak da fizik tedavi, hareket ettirilen bölgeyi ısıtarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ağrılı bölge harekete geçirilir ve orada kanlanmayı sağlayarak bölgenin ağrı eşiği yükseltilir. Genelde tüm fizik tedavi uygulamaları, aynı etkiyi uyandırıyor.