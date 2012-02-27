Erkeklerin 'evlilik çanları' ne zaman çalar

T24 - Erkekler de kadınlar gibi evliliğe hazır olduklarında çevrelerine bazı işaretler verirler. ABD'li yazar John Malloy 2500 erkek üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerin "evlilik saatleri"nin geldiğine dair ipuçları veriyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre; "Neden Erkekler Diğerleriyle Değil de Bazı Kadınlarla Evlenir?” adlı kitabın yazarı John Malloy “iVillage” sitesiyle yaptığı röportajında erkeklerin evliliğe hazır olduğunu gösteren işaretler üzerinde durdu. Malloy yaşları 17-70 arasında değişen 2500 erkeği incelediği araştırmasında öncelikle erkeklerin müdavimi olduğu barlardan, gece kulüplerinden sıkılmaya başladığında ve artık o mekanları daha genç ve deneyimsiz erkeklere bırakma eğilimi gösterdiğinde evliliğe sıcak baktıklarını belirtti.

Malloy'a röportajda eşlik eden ABD'li psikolog Tina Tessina erkeklerin "evlilik zamanı"nın kadınlardan biraz farklı olduğuna işaret etti. Tessina şöyle konuştu: "Bir çok erkek evlenmeden önce maddi durumunu düzeltmeye odaklanır. Eğer hala faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüyorsa bir eş ve bir ev ona yük olacaktır."

Erkeklerin evliliğe hazır olduğunu gösteren bir başka ipucunun hayatındaki kadınla gelecek planları yapmaya başlaması olduğunu söyleyen Tessina sözlerine şöyle devam etti: "Hayatınızda olup biten herşeyi bilmek istiyorsa sizi ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırıyorsa evliliğe bir adım daha yaklaşmış demektir.”