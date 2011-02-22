-ERKEKLERE KADIN KUAFÖRLERİNDE ÇALIŞMAYIN UYARISI GAZZE (A.A) - 22.02.2011 - Gazze Şeridi'nde erkek berberlere kadın kuaför salonlarında çalışmamaları uyarısı yapıldı. Gazze'deki beş kadın kuaför dükkanından birinin sahibi olan Muhammed El Baltaci, ''Artık bu mesleği icra etmeyeceğimize dair polis nezdinde bir ifade imzalamamız gerektiği yönünde hükümetten resmi bir tebligat aldık'' dedi. Gazzeli kuaför, kendisinin ve diğer meslektaşlarının ''mesleği icradan vazgeçtiklerine dair ve dükkanda bir erkeğin olması durumunda dava açılacağı ve 20 bin şekel (yaklaşık 4 bin avro) tutarında ceza ödemek zorunda olduklarına'' dair bildiriye imza attıklarını belirtti. Bir başka kadın kuaför dükkanı sahibi Hatem el Gül de Hamas'ın polisinin kendilerini ya imza atmaları ya da hapse girmeleri yolunda uyardığını belirterek, aslında erkeklerin kuaför salonlarında çalışmalarını yasaklayan bir kanun bulunmadığını savundu. 2007'den beri Gazze'yi kontrol eden Hamas yetkilileri ise 2010 Mart ayında yapılan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiğini teyit etmedi. Düzenlemeyle kadın kuaför salonlarının erkek sahiplerine dükkanlarına girmeleri yasaklanıyor, işletmeyi idare etmelerine, personelin kadınlardan oluşması şartıyla izin veriliyor. Gazze'de son yıllarda bu tip birçok işletme saldırıya uğramıştı.