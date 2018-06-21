Erkeklere 30 gün, kadınlara ek doğum izni; şiddet uygulayanın maaşı eşine: Şişli artık ‘daha da' hepimizin

Şişli Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, 21 Haziran 2018 Perşembe günü, toplu iş sözleşmesine imza attı. Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediye meclisi üyeleri, AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası yöneticileri, kadın örgütlerinden isimler, beldiye çalışanları, işçiler, sendikacı avukatlar, parti temsilcileri ve basın emekçileri katıldı. DİSK’in ilk kadın başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yurtdışında olduğu için imza törenine gelemedi.

Şiddet uygulayan erkek çalışanın maaşının yüzde 50’si eşine

Sözleşmede, kadınlar için yasal olarak belirlenene ek doğum izni, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde resmi izin ve tatil maaşı verilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini Şişli Belediyesi çalışanları için desteklemeye yönelik maddeler öne çıkıyor. Erkeklere 30 günlük doğum izni hakkı tanınması, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan erkek çalışanın maaşının yüzde 50’sinin 1 yıl süreyle eşine ödenmesi, bu maddelere örnek olarak gösteriliyor.

İmza törenine Şişli Belediyesi çalışanlarının ilgisinin yoğun olduğunu gözlemlemek mümkündü. Belediye çalışanları, konferans salonunda imza töreninin başlamasını beklerken selfie'ler çektiler, fuaye alanındaki ikramlardan alıp sohbet ettiler. Ayrıca Belediye görevlilerinin üniformalarıyla törene katılmaları da dikkat çekiciydi.

Tören, Dinçer Yabay’ın saz çalıp türkü söylediği kısa bir dinletiyle başladı. Yabay, üç şarkı çaldıktan sonra "Sözleşmemizin hayırlı olmasını dilerim" diyerek sahneden indi. Bu sırada fuaye alanında törenin başlamasını bekleyen kalabalık salonu doldurdu. Bir dizi insan ayakta kaldı.

Sahnenin arka planını oluşturan kartonpiyerin üzerinde iş sözleşmesinin vaat ettiği hakların birkaçı yazılıydı. Salona doğru ilerlerken geçilen alanda da bu haklar, tavandan sarkıtılan kartonpiyerlerle öne çıkarılmıştı.

‘’Türkiye’ye öncü’’

Törende ilk konuşmayı avukat Hülya Gülbahar yaptı. Sözlerine ‘’Şişliliyim, sendikacıyım’’ diyerek başlayan avukat, imzalanan iş sözleşmesini ‘öncü kazanımlar bunlar’ şeklinde değerlendirdi. Konuşmasında özellikle kadınların doğum izinlerinin süresinin iki katına çıkarılmasının ve erkeklere de 30 günlük doğum izni hakkı tanınmasının üzerinde duran Gülbahar, Şişli Belediyesi’nin tanıdığı bu hakların ‘Türkiye’ye öncü’ olması gerektiğini söyledi. Babalara tanınan doğum iznini ise ‘başlangıç için güzel bir basamak’ şeklinde tanımladı. İki yıl sonra imzalanması muhtemel olan yeni iş sözleşmesinde işçilerin baskılarıyla bu sürenin daha da uzatılmasını umut ettiğini söyledi. Avukat, ’’Bu çalışma bizleri bir araya getirdi. Umarım daha güzel günlere de götürecek’’ diyerek konuşmasını noktaladı.

‘‘Bu günleri görmenin mutluluğu’’

Gülbahar’ın sahneye çıkan Kadın Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Canan Güllü, imzalanan iş sözleşmesinin dünyada toplum cinsiyet eşitliği konusunda çok kötü bir durumda olan Türkiye’yi daha iyiye götüreceğini vurgulayarak konuşmasına başladı. Uzun zamandır kadın örgütlerinin içinde bulunduğunu söyleyen Güllü, ‘bugünleri görmenin mutluluğu’nu hissettiğini de belirtti.

‘’Genel-İş, örgütlü olduğu bütün iş yerlerine bu sözleşmeyi sunmalı’’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yöneticisi Gülsüm Kav da törende düşüncelerini paylaştı. İş sözleşmesinin sağlayacağı yeniliklerin bütün Türkiye’ye lazım olduğunun altını çizen Kav, Genel-İş’in örgütlü olduğu bütün iş yerlerine bu sözleşmeyi sunmasını beklediğini ekledi. Sözlerine ‘’Kadınlar değişiyor. Eşitlik istiyorlar. Erkeklerin de buna engel olmaması gerekiyor’’ diyerek devam eden Kav, 24 Haziran seçimlerinin ardından daha özgür, daha eşit bir toplum tahayyülünü tamamına erdireceklerini söyledi.

‘’Bir başlangıç’’

AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz ise konuşmasında daha çok çocuklara ve çocuk gelişimine dikkat çekti. Deniz, yeni iş sözleşmesinin cinsiyet eşitliği kadar çocuk gelişiminde de önemli rol oynayacağını düşündüğünü söyledi. Sözleşmeyi ‘bir başlangıç’ olarak tanımlamayı tercih ettiğini de ekledi.

Metnin dışında bir istek: KHK’lılar…

DİSK-Genel İş’in İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Şenol Erdem konuşmasına önündeki kağıttan okuyarak başladı. Ancak bir noktadan sonra önündeki notlarını ve gözlüğünü ceketinin iç cebine koydu, konuşma metninin dışına çıkarak Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen, Belediye’de çalışması engellenen arkadaşlarının da bu sözleşmeden yararlanabilir kılınmasını Belediye Başkanı Hayri İnönü’den rica ettiğini dile getirdi.

‘’Belki bize biraz farklı gelebilir’’

Erdem’in ardından kürsünün başına geçen DİSK-Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan, salondaki işçilere hitap ederek, iş sözleşmesini ‘’Belki bize biraz farklı gelebilir’’ şeklinde nitelendirdi. Her şeyi kadınlarla beraber yaptıklarının altını çizen Çalışkan, ‘’Mücadelemizi de kadınlarla beraber vereceğiz’’ dedi. Sözleşmeyi ‘gurur verici’ olarak değerlendirdiğini ifade etti.

‘’Bedeli ne olursa olsun hak ettiğimiz kadroyu alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz’’ diyen DİSK-Genel İş yöneticisi, Türkiye’nin karanlık bir tablonun içinde olduğunu, 24 Haziran’dan sonra yüzünü aydınlığa döneceğini de ekledi: ‘’Her şeyden çok demokrasiyi hak ediyoruz.’’

"Çocuk kreşe, kadın işe"

İmza töreninin öncesinde sahneye çıkan son isim Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü oldu. İnönü kürseye doğru yürürken seyircilerden kuvvetli bir alkış koptu, tezahürat edildi.

Kısa bir konuşma yapan İnönü, DİSK Genel Başkanı’nın bir kadın olmasını önemsediğini söyledi; iş sözleşmesini Belediye’nin bütçesini zorlayarak mümkün kılabildiklerini ekledi. Yasal sebepler yüzünden KHK’larla Belediye yönetiminden çıkarılan görevlileri sözleşmeye katamadıklarını ama ellerinden geleni yaptıklarını, çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Çalışma hayatının içinde kadının önemine de dikkat çeken İnönü, yoksulluğun önüne geçmek için -kadın-erkek ayırt etmeden herkese, ihtiyaç olduğunu söyledi: ‘’Çocuk kreşe, kadın işe.’’

‘’Çocuklarınıza bir aylığına değil, hep bakın"

Erdoğan’ın yaptığı ‘üç çocuk’ çağrısına da değinerek kendisinin ‘talimattan önce’ üç çocuk sahibi olduğunu gülümseyerek dile getirdi. Çocuklarının altlarını her zaman ilk kendisinin değiştirdiğini de ifade eden İnönü, 30 günlük doğum izni hakkı tanınan erkeklere hitap etti: ‘’Çocuklara bakmak büyük bir zevktir. Bir aylığına değil, hep bakın.’’

Cumartesi günü düzenlenecek Muharrem İnce’nin İstanbul mitingine herkesi davet eden İnönü, ‘’Pazartesi günü ‘tamam’ ile uyanıyoruz’’ diyerek kürsüyü CHP İstanbul milletvekili adayı Gökhan Zeybek’e bıraktı.

Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun çok önemli noktalarda bulunduklarını, bunun kadınlar için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Konuşmasının kalanında daha çok partisinin ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim vaatlerini hatırlattı. Zeybek’in konuşmasının ardından imza töreni düzenlendi. Sonrasında seyircilerin bir kısmı ve konuşmacılar sahnede anı fotoğrafı çektirdi.

‘’Şişli; hepimizin’’

Kimi işçilerin tişörtlerinin arkasında ‘’Şişli; hepimizin’’ yazıyordu. Bugün imzalanan iş sözleşmesiyle bu sözün biraz daha anlamlı hale geldiğini söylemek mümkün.