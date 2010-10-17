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Spor

ERKEKLERDE WOLDEGİORGİS, BAYANLARDA CHEBET BİRİNCİ OLDU İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2010 13:49

-ERKEKLERDE WOLDEGİORGİS, BAYANLARDA CHEBET BİRİNCİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda 15 kilometrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Abayneh Ayele Woldegiorgis, bayanlarda Kenyalı Emily Chebet birinci oldu. 15 kilometrelik koşuda Sultanahmet'deki varış noktasına ilk gelen Etiyopyalı Woldegiorgis, 0.45.43'lük derecesiyle erkeklerde birinci olurken, Kenyalı Sang Benard Cheruiyot 0.45.54'lük derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Workihne Tesfa ise 0.45.58'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde 0.46.03'lük derecesiyle genel sıralamada 4. olan Fatih Bilgiç, Türkler tasnifinde ilk sırada yer alırken, 0.46.38'lik derecesiyle genel klasmanda 8. olan Abdülkadir Türk, Türkler tasnifinde 2. ve 0.47.00 derecesiyle genel sıralamada 10. olan Ahmet Bektaş da Türkler tasnifinde 3. sırayı aldı. Bayanlarda ise genel sıralamada Kenyalı Emily Chebet, 0.48.44'lük derecesiyle ilk sırayı alırken,  Etiyopyalı Belaynesh Oljira 0.49.44'lük derecesiyle ikinci, Meryem Erdoğan ise 0.50.12'lik derecesiyle genel sıralamada üçüncü, Türkler tasnifinde ise birinci oldu. Genel sıralamada 0.55.26'lık derecesiyle 4. olan Binnaz Uslu, Türkler tasnifinde ikinci, 0.58.13'lük derecesiyle genel sıralamada 7. olan Esra Güllü ise Türkler tasnifinde üçüncü oldu.

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