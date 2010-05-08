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Yaşam

Erkeklerde sıfır beden modası

“Sıfır beden" baskısıyla yıllardır kadınlara adeta karabasanlar yaşatan moda endüstrisi şimdi de podyumda “sıfır beden" erkek modası başlattı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24- Yıllardır kadınların korkulu rüyası olan ince görünme baskısı şimdi de erkeklerin kabusu olacak gibi görünüyor. “Sıfır beden" baskısıyla yıllardır kadınlara adeta karabasanlar yaşatan moda endüstrisi şimdi de podyumda “sıfır beden" erkek modası başlattı. 
    

Daily Mail'in haberine göre, “sıfır beden erkek" tartışmasını başlatan ise, mağaza vitrinleri için cansız manken üreten ünlü bir firma oldu.


Rootstein adlı firma önümüzdeki aydan itibaren vitrinlerde sıfır beden erkek mankenlerin yer alacağını açıkladı.


Normal bir erkek belinden yaklaşık 22 santim daha dar bele sahip olan mankenler, aşırı zayıflama ve anoreksiya gibi anormalliklere yol açacağı gerekçesiyle daha ilk günden tartışmaları ateşlerken, firma yeni ölçülerin onlu yaşlardaki gençlerin standartlarına göre belirlendiğini öne sürdü.


Şirket, son derece dar kalçalarıyla tanınan İngiltere'nin ünlü sunucularından Russell Brand gibi isimleri örnek alan gençlerin bu modaya büyük ilgi gösterdiğini savunuyor.


Rootstein şirketi ayrıca, son yıllarda özellikle bedene sıkıca yapışan jean pantolon modasının son yıllarda yeniden geri döndüğüne işaret ediyor.


Buna karşılık, aşırı zayıflık ve anoreksiya gibi beslenme bozukluklarıyla mücadele eden Beat adlı yardım kuruluşu ise, bu tarz “gerçek dışı" manken stilleriyle kadınlardan sonra şimdi de genç erkeklerin baskı altına alındığını savunuyor.


Kuruluş, özellikle ergenlik çağındaki erkeklerin bu tip imajlardan kolayca etkilenerek kendilerine açlığa mahkum edebileceklerini iddia ediyor.  (Cnntürk)

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