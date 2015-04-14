T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Erkeklerde depresyon farkı

Alman psikiyatristlere göre, erkekler depresyona kadınlardan daha farklı tepki veriyor.

14 Nisan 2015 19:40


Alman Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA) tarafından düzenlenen Berlin'deki Erkek Sağlığı Kongresi’ne katılan Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Toplumu‘ndan (DGPPN) uzmanlar, erkeklerdeki depresyon belirtilerine ilişkin ilginç bir tespitte bulundu.

Buna göre erkekler, psikolojik rahatsızlıklarda kadınlara göre daha farklı hastalık belirtileri gösteriyor.

Erkeklerdeki depresyon semptomlarına genelde tanı konulamadığı ve depresyonun yeterli düzeyde tedavi edilemediği öne sürüldü. Erkeklerin sık sık ruhsal sorunlarını saklamaya çalıştıkları, doktora gittiğinde daha çok fiziksel şikayetlerinden bahsetmeyi tercih ettikleri kaydedildi.

Alman psikiyatristler, erkeklerin depresyona moral bozukluğunun yanı sıra sinirli ve agresif tepki verdiğini de belirtti.

Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Toplumu, sağlık sisteminin bu farklılıklara göre düzenlenmesini talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanFederal Sağlık Bilgilendirme MerkeziBerlin Erkek Sağlığı KongresiAlman Psikiyatri PsikoterapiRuh Sağlığı Toplumu‘ndanPsikiyatri PsikoterapiRuh Sağlığı ToplumuWelle Türkçe DW/dpa BD/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24