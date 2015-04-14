Erkeklerde depresyon farkı



Alman Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA) tarafından düzenlenen Berlin'deki Erkek Sağlığı Kongresi’ne katılan Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Toplumu‘ndan (DGPPN) uzmanlar, erkeklerdeki depresyon belirtilerine ilişkin ilginç bir tespitte bulundu.

Buna göre erkekler, psikolojik rahatsızlıklarda kadınlara göre daha farklı hastalık belirtileri gösteriyor.

Erkeklerdeki depresyon semptomlarına genelde tanı konulamadığı ve depresyonun yeterli düzeyde tedavi edilemediği öne sürüldü. Erkeklerin sık sık ruhsal sorunlarını saklamaya çalıştıkları, doktora gittiğinde daha çok fiziksel şikayetlerinden bahsetmeyi tercih ettikleri kaydedildi.

Alman psikiyatristler, erkeklerin depresyona moral bozukluğunun yanı sıra sinirli ve agresif tepki verdiğini de belirtti.

Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Toplumu, sağlık sisteminin bu farklılıklara göre düzenlenmesini talep etti.