Erkekler vefasız çıktı!

ABD'de yapılan bir araştırmada, erkeklerin ağır hasta eşini terk etme olasılığının kadınlara göre 7 kat fazla olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, araştırmada, 500'ün üzerinde evli çiftin kanser veya MS gibi hayatı tehdit eden bir hastalık sürecindeki durumuna bakıldı.

Bu süreçte, hasta kadın olduğunda evliliğin sona erme olasılığının daha fazla olduğu tespit edildi.

Çiftlerden birinin MS hastası olduğu 23 boşanmadan 22'sinde hastanın kadın olduğu belirlendi.

Evlilikleri sona ermiş 23 beyin tümörü hastasından 18'inin kadın olduğunun saptandığı araştırmada, diğer kanser türlerinin olduğu 14 boşanan çiftten hasta olanın 13'nün de kadın olduğu görüldü.

Washington Üniversitesinde yapılan araştırma sonucunda, kadının hasta olduğu evliliklerin yüzde 21'inin, erkeğin hasta olduğu evliliklerin ise sadece yüzde 3'ünün sona erdiği anlaşıldı.

Araştırmada ayrıca, biten bir ilişkinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi de belirlendi. Eşinden ayrılmış hastaların daha çok hastanede kaldığı, daha fazla anti depresan kullandığı ve radyoterapi türünden zahmetli tedavi süreçlerini tamamlama ihtimallerinin daha az olduğu belirlendi.