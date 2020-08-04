Erkekler, temmuzda en az 32 kadını öldürdü, 9 kadına tecavüz etti

Erkekler temmuz ayında en az 32 kadını öldürdü, dokuz kadına tecavüz etti. En az 80 kadına şiddet uygulayan erkekler, en az 15 kadını taciz etti. Erkekler en az 113 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, temmuz ayında en az 32 kadın öldürüldü. Bunlardan 17'sinin ölümü (Bursa, Kocaeli 2, Ankara, Aydın 2, Muğla, Diyarbakır 2, Antalya 4, Samsun, Maraş, Kayseri, Mardin) basına şüpheli olarak yansıdı.

Temmuz 2020’de erkekler, Kütahya’da bir kadını öldürmeye teşebbüs etti, İzmir’de iki kadının ölümü basına 'faili meçhul cinayet' olarak yansıdı.

2019-2020 erkek şiddeti

2019'un ilk yedi ayında erkekler, erkekler, en az 184 kadını öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 288 kadını seks işçiliğine zorladı, 138 kadını taciz etti, 139 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019’un ilk yedi ayında 301 kadına da şiddet uyguladı.

2020'nin ilk yedi ayında erkekler, 155 kadını öldürdü, 76 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 40 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 557 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 371 kadına şiddet uyguladı.