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Sağlık

Erkekler sorunlardan uyuyarak kaçıyor

Stres ve psikolojik sorunlar, kadınların önemli bir bölümünde uykusuzluğa neden olurken, erkeklerde tam tersi bir durum söz konusu.

31 Ağustos 2008 03:00

Stres ve psikolojik sorunlar, kadınların önemli bir bölümünde uykusuzluğa neden olurken, erkeklerde tam tersi bir durum söz konusu.

Uzmanlar, kadınların stres ya da psikolojik sorunları olduğunda daha çok uykusuzluk çektiklerini, ancak erkeklerin önemli bir bölümünün uykuyu ‘sorunlardan kaçış’ olarak gördüklerini açıkladı.

Uzmanlara göre , “Erkeklerde aşırı uyku hali, (narkolepsi) diye tanımlanan ve gündüz aşırı uyku eğilimiyle kendini gösteren hastalıktan kaynaklanmıyorsa, sorun psikolojik kaynaklı olabilir.”

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