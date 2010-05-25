Erkekler 'Sex And The City' için bahaneye sığındı

T24- 27 Mayıs tarihinde gösterime girecek olan ‘Sex And The City 2’ isimli film, erkekleri ortak bir konuda birleştirdi.



Amerikan internet sitesi Daily Beast’e göre erkekler ‘Sex And The City’yi izliyor ancak bunu itiraf etmekten hoşlanmıyor.



Amerikalı yazar Michael Patrick King, özellikle 500 dolarlık Manolo Blahnik’lerin başı çektiği ayakkabı muhabbetlerinin erkekleri rahatsız ettiğini ve filmi izleyen erkeklerin “Eşim izliyordu, izlemek zorunda kaldım” ya da “Çok sarhoştum, ne seyrettiğimi bilmiyorum” gibi bahaneleri öne sürdüğünü dile getirdi.,



Ancak her ne kadar açıklamaktan hoşlanmasalar da görüne o ki, bu dört kentli kadının maceraları erkeklerin ilgisini çekiyor.