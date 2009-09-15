T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Erkekler sade kadınları beğeniyor'

2002'de Dünya Güzeli seçilen oyuncu Azra Akın, aşırı makyajı sevmediğini belirterek, ''erkekler sade kadınları beğeniyor” dedi.

15 Eylül 2009 03:00

2002'de Dünya Güzeli seçilen ünlü oyuncu Azra Akın, aşırı makyajı sevmediğini belirterek, ''erkekler sade kadınları daha çok beğeniyor” dedi.

2002’de Dünya Güzeli seçilen ünlü oyuncu Azra Akın, aşırı makyaj yapan hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu.  “En güzeli sadeliktir” diyen ve makyaj yapmayı sevmediğini dile getiren Akın şöyle konuştu: “Erkekler çok şanslı sabahları yüzlerini yıkayıp sokağa çıkabiliyorlar. Ancak kadınlar en az yarım saat makyajla uğraşıyorlar. Valla ben de erkekler kadar şanslıyım. O kadar güzelim ki, ben de yüzümü yıkayıp dışarı çıkabiliyorum. Zaten önemli olan makyajsız, sadeyken güzel olabilmek. Bu da bana Allah’ın bir lütfu. Doğal kalabilmek en güzeli.” Kadınların yanlış makyaj yaptığına da değinen ünlü oyuncu şöyle devam etti:

Sadelikten yana

“Örneğin gözleri çok güzel bir kadın sadece bir rimel sürerek kolaylıkla güzelleşebilir. Zaten erkeklerin hepsi sade kadınları daha çok beğeniyor” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24