'Erkekler sade kadınları beğeniyor'

2002'de Dünya Güzeli seçilen ünlü oyuncu Azra Akın, aşırı makyajı sevmediğini belirterek, ''erkekler sade kadınları daha çok beğeniyor” dedi.



2002’de Dünya Güzeli seçilen ünlü oyuncu Azra Akın, aşırı makyaj yapan hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. “En güzeli sadeliktir” diyen ve makyaj yapmayı sevmediğini dile getiren Akın şöyle konuştu: “Erkekler çok şanslı sabahları yüzlerini yıkayıp sokağa çıkabiliyorlar. Ancak kadınlar en az yarım saat makyajla uğraşıyorlar. Valla ben de erkekler kadar şanslıyım. O kadar güzelim ki, ben de yüzümü yıkayıp dışarı çıkabiliyorum. Zaten önemli olan makyajsız, sadeyken güzel olabilmek. Bu da bana Allah’ın bir lütfu. Doğal kalabilmek en güzeli.” Kadınların yanlış makyaj yaptığına da değinen ünlü oyuncu şöyle devam etti:



Sadelikten yana



“Örneğin gözleri çok güzel bir kadın sadece bir rimel sürerek kolaylıkla güzelleşebilir. Zaten erkeklerin hepsi sade kadınları daha çok beğeniyor” dedi.

