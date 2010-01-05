Erkekler nehire, kızlar eve

T24 - Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünde erkek öğrenciler, okula gitmek için kışın soğuğunda nehri aşmak zorundalar. Nehri geçemeyen kız öğrencilere ise okulu bırakıp, evlenmek kalıyor.





Adakent Köyü İlköğretim Okulunda 5. sınıfa kadar eğitim alan öğrenciler, ikinci kademe eğitim için Tutak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na devam ediyor.

Köy ile Tutak ilçesi arasında karayolu ya da köprü bulunmaması nedeniyle erkek öğrenciler, eğitimlerini sürdürebilmek için Elmalı Nehri'nden geçerek kendilerini yol kenarında bekleyen okul servislerine biniyor.



Yatılı eğitim alan öğrenciler, her pazartesi sabahı okula giderken ve cuma akşamı evlerine dönerken nehri yürüyerek geçmek zorunda kalıyor.



Köydeki büyüklerin yardımıyla nehri geçen çocuklar, kış aylarında soğukların, ilkbahar mevsiminde ise debisi yüksek sudan geçmenin sıkıntısını yaşıyor.



Muhtar Kutluay: Öğrenciler için zor oluyor



Adakent Köyü Muhtarı Abdulkerim Kutluay, kendilerinin de ilçeye gitmek için nehirden geçmek zorunda kaldığını, ancak en büyük sıkıntıyı öğrencilerin yaşadığını bildirdi.

Muhtar Kutluay, özellikle kış mevsiminde öğrencilerin büyük güçlükle okula gittiğini kaydetti.



Kızlara evlenmek düşüyor





Adakent köyündeki kızlar ise ilköğretim 5. sınıftan sonra okula gidemiyor.

Okula gitmek isteyen 9 kız adına konuşan Melek Saf, köylerinde sadece erkeklerin okula gidebildiğini, köprü yapılması durumunda kendilerinin de eğitimlerine devam edebileceğini söyledi.

Saf, köydeki birçok kızın okula gitmediği için erken yaşta evlendirildiğini belirtti.



Çelik köprü müjdesi





Tutak Kaymakamı Gürbüz Saltaş ise çocukların mağduriyetinden haberdar olduklarını ifade ederek, ''Konuya vakıfız. Vali Bey ile görüştük. Teknik çalışmalarımız tamamlandı. İklim şartları nedeniyle şu an müdahale edemiyoruz. Köprü yapımı 2010 programındaki önceliklerimiz arasında yer alıyor. 13 yıl önce atılan köprünün temeli kullanılmayacak. Yerine çelik modelli köprü yapacağız'' diye konuştu.