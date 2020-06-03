Erkekler mayıs ayında en az 19 kadını öldürdü, en az 46 kadına şiddet uyguladı, bir çocuğu öldürdü. Sekiz çocuğu istismar eden erkekler, en az sekiz kadını taciz etti. Erkekler iki kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs 2020'de en az 19 kadını, bir kız çocuğunu ve kadınların yanlarında bulunan beş erkeği öldürdü.

Mayıs ayında en az 23 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

Mayıs 2020’de Şırnak’ta bir kadının ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Erkekler, aralarında kadın gazeteci, politikacı ve oyuncunun da olduğu altı kadını cinsel şiddet ve ölümle tehdit etti (Sakarya 2, İstanbul 4 Adana 1, Ankara 1).

Adana, Antalya ve Malatya’da da üç kadın meşru müdafaa hakkını kullandı. Ayrıca, Denizli’de bir kadın ve iki çocuğu basına “kayıp” olarak yansıdı.

2019-2020 erkek şiddeti

2019'un ilk beş ayında erkekler, en az 126 kadını öldürmüş, 70 kadını taciz etmiş, 85 çocuğu istismar etmiş ve 17 kadına da tecavüz etmişti. Basına yansıyan verilere göre erkekler, 2019 ilk beş ayında 148 kadını yaralamış ve en az 186 kadını da seks işçiliğine zorlamıştı.

2020'nin ilk beş ayında erkekler, 102 kadını öldürdü, 48 kadını taciz etti, 88 çocuğu istismar etti, 24 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 351 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 230 kadına şiddet uyguladı.