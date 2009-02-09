Erkekler Ligi / 8 Şubat

Aroma Erkekler Voleybol Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
MALİYE MİLLİ PİYANGO: 1 - İSTANBUL MEF OKULLARI: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Ersin Altıparmak xxx, Akif Kabak xxx
Maliye Milli Piyango: Ender xxx, Fırat xx, Tejeda xx, Bakulin xx, Ömer x, Blanko xx (Alper xx, Umut x, Emre x, Aydın x)
İstanbul MEF Okulları: Erkan xx, Tolga xxx, Jekiç xxxx, Sikiriç xxx, Cüneyt xx, Petkoviç xxx (Cengizhan xxx, Tayfun xx, Türker xx)
Setler: (23-25, 25-20, 30-32, 26-28)
Süre: 99 Dakika (23, 24, 28, 24)
FENERBAHÇE: 0 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: 3
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Temel Öneri xxx, Suat Carlı xxx
Fenerbahçe: Barış xx, Arslan xx, Coskovic xxx, Fatih x, Billings x, Grbic xx, (Serkan x, Emre x)
Sosyal Güvenlik Kurumu: Hanni xxxx, Gustavo xxx, Hürol xxx, Moreno xxxx, Ali xxx, Şevki xxx, (Murat xxx, Sabit x)
Setler: 19-25, 23-25, 24-26
Süre: 78 dakika (23, 28, 27)
TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 3 - POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 0
Salon: Hüseyin Akbaş
Hakemler: Bayram Dikmentepe xxx, Arzu Emiroğlu xxx
Tokat Belediyesi Plevnespor: Serhat xxx, Alper xxx, Konstantin xxx, Bogdan xxx, Murat Pala xxx, Miroslav xxx (Özer xxx, Aslan x, Çağlar x, Ali x)
Polis Akademisi ve Koleji: Cansın x, Ersin x, Rahmi Çağlar x, Branko x, Markoviç x, Osman x (Mehmet x, Wesley x, Ertan x, Serdar x)
Setler: (25-16, 25-16, 25-17)
Süre: 61 dakika (21, 21, 19)
GALATASARAY: 3 - KASTAMONU BOZKURT BELEDİYESİ: 0
Salon: TVF 50 Yıl
Hakemler: Kadir İlbeyli xxx, Gökhan Dağ xxx
Galatasaray: Krnic xxx, Fuente xx, Ahmet xx, Ali xxx, Turgay xx, İbrahim xx (Hasan xx, BUrak xx, Bulut x)
Kastamonu Bozkurt Belediyesi: Ercan x, Roger xx, Levent xx, Süleyman x, Thiago xx, Caner x (Hasan xx, Burak xx, Bulut x)
Setler: 25-16, 25-19, 25-18
Süre: 63 Dakika (20, 22, 21)