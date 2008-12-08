Erkekler Ligi / 6 Aralık

Erkekler Ligi'nde sonuçlar / 6 Aralık
FENERBAHÇE: 3 - TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Hikmet Ay xx
Fenerbahçe: Burak xxx, Coskovic xxx, Barış xx, Billings xxx, Grbic xx, Hakan xx (Serkan xx)
Tokat Belediyesi Plevnespor: Alper xx, Mitev xx, Miroslav xx, Murat xxx, Serhat xx, Boğdan xx (Özer xx)
Setler: (25-18, 25-21, 25-23)
Süre: 74 Dakika (22, 25, 27)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 3 - BOZKURT BELEDİYESİ: 0
Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt Belediyesi'ni 3-0 yendi.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapılan maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25-11, 25-23 ve 25-17'lik setlerle kazandı.
HALKBANK: 0 - ARKAS SPOR: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: İlhami Şenyurt xxx, Erdal Akıncı xxx
Halkbank: Kemal x, Niki x, Todor xx, İbrahim x, Dani xx, Sinan x (Hasan x, Alper x, Umut x, Onur x, Mustafa x)
Arkas Spor: Suella xxxx, Ahmet xx, Duerden xx, Grusrka xx, Gökhan xxx, Hüseyin xxx (Nuri xxx, Bülent xx)
Setler: (18-25, 19-25, 20-25)
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
SGK: 0 - GALATASARAY: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Nihat Ermihan xxx, İbrahim Ünal xxx
SGK: Christopher x, Gustavo x, Hürol x, Alexander xx, Ali Yılmaz x, Şevki x (Murat x)
Galatasaray: Krnic xx, Fuente xx, İbrahim xx, Ali xxxx, Turgay xxx, Halil İbrahim xx (Güray xx)
Setler: (21-25, 22-25, 19-25)
Süre: 75 dakika (26, 26, 23)