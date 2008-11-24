Erkekler Ligi / 22 Kasım

MEF OKULLARI: 3 - BOZKURT BELEDİYESİ: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Ali Bagde xxx, Suat Carlı xx
MEF Okulları: Tayfun xx, Tolga xx, Jekic xxx, Sıkıric xxx, Cüneyt xx, Caner xxx (Cengizhan xxx, İsmail x)
Bozkurt Belediyesi: Roger xx, Tony xx, Süleyman x, Thiago x, Levent x, Ercan x (Hasan xx, Caner xx, Kadir x, Burak x)
Setler: 25-21, 25-23, 25-13
Süre: 70 dakika (24, 26, 20)
SGK: 2 - ARKAS SPOR: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Yasemin Altınel xxx, Ömer Ünal xxx
SGK: Christopher xxx, Gustavo xx, Hürol xxx, Veli xxx, Ali Yılmaz xxx, Şevki xxx, (Vefa xx, Murat ?)
Arkas Spor: Gruszka xxxx, Gökhan xxx, Hüseyin xxx, Suela xxx, Ahmet xxx, Burutay xxxx (Nuri xxx, Kadir ?, Mustafa xx)
Setler: (11-25, 25-21, 20-25, 25-23, 11-15)
Süre: 97 dakika (16, 20, 22, 25, 14)
FENERBAHÇE: 2 - HALKBANK: 3
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Bayram Dikmentepe xx, İbrahim Tarun xx
Fenerbahçe: Burak xx, Coskovic xxx, Barış x, Billings xxx, Grbic xx, Hakan xx (Serkan xx, Fatih xx, Emre xx)
Halkbank: Kemal xx, Nikolay xxxx, Todorev xxx, Alper xx, Daniel xxx, Sinan xx (Hasan xx, Mustafa x, Onur x, İbrahim x)
Setler: 23-25, 20-25, 25-20, 27-25, 16-18
Süre: 130 Dakika (29, 24, 25, 31, 21)
ZİRAAT BANKASI: 3 - BELEDİYE PLEVNE: 0
Karşılaşmanın setleri 25-23, 25-21 ve 25-21 sonuçlandı.
POLİS AKADEMİSİ: 3 - MALİYE MİLLİ PİYANGO: 2
Karşılaşmada setler, 18-25, 26-24, 25-23, 20-25 ve 19-17 şeklinde sonuçlandı.