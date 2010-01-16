Erkekler, kadınlardan ileride!

Kadınlar, erkeklerin ilkel olduğunu düşünse de, yeni yapılan araştırmanın sonuçları çok farklı görünüyor.



Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, bebeğin erkek olmasını sağlayan Y kromozomu insan genetik kodundaki diğer herşeyden daha hızlı evrimleşiyor.



Araştırma, insanların ve insana en yakın canlı olan şempanzelerin Y kromozomları arasında sadece yüzde 30'luk bir fark olduğunu ortaya koydu.



Bu fark, insanın genetik koduyla şempanzenin kodu arasında aranın en açık olduğu nokta. Diğer kısımlarda insan-şempanze farkı sadece yüzde iki.



Y kromozomlarındaki bu değişikliğin son 6 milyon yıl içerisinde meydana geldiği düşünülüyor, evrim sözkonusu olduğunda kısa bir süre.



Cambridge Üniversitesi Whitehead Enstitüsü yöneticisi ve MIT'de bioloji profesörü olan Dr. David Page, "Gördüğümüz kadarıyla, Y kromozomu insanın kendisini en hızlı geliştiren kromozomu" diyor ve ekliyor "Sürekli yeniden inşa edilen bir ev gibi"



Ancak erkekler kendilerinden çok etkilenmeden önce, araştırmacılardan bir uyarı var: "Cinsiyeti belirleyen Y kromozomunun hızlı evrimleşiyor olması, erkeklerin de daha gelişmiş olması anlamına gelmeyebilir"