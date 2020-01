Erkekler ilişkilerinde yaş farkına nasıl bakıyor?

Yaş farkı ilişkiler için bir sorun mu, erkekler yaşadıkları ilişkilerde yaş farkı için ne diyor? Birçok ilişkide yaş problemi yaşanabilir ancak dünya değişiyor ve ilişkilerin devri de değişmekte...

Kimi erkekler birlikte oldukları kadının yaşının önemli olmadığını dile getirirken; bazı erkekler ise beklentilerin farklılaştığı, zavklerin, tercihlerin çatışmalara neden olduğunu söylüyor.

marieclaire.com.tr'de yer alan habere göre; Erkek kadın arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği kişiden kişiye değişen bir olgu. Kimi hiç önemsemezken kimisi de kesin rakamlar üzerinde duruyor. Özellikle de erkekler! Biz de bakış açısı farklı iki erkeğe, yaş farkının ilişkilerinde ne denli belirleyici olduğunu sorduk…

İlişkilerde devir çoktan değişti, tabii buna bağlı olarak dengeler de… Kadınlar bir köşede oturup kısmetlerini beklemekten vazgeçeli çok oldu, beğendikleri erkekle birlikte olmak için girişimde bulunmaktan çekinmiyorlar artık. Bu arada erkekler de boş durmadı ve talepleri değerlendirmek adına yeni kriterler geliştirdiler. Kibarlık sınırlarını zorlamadan reddetmeyi öğrendiler önce. Ardından istedikleri kadın tipinin çerçevesini kalın çizgilerle belirlediler. Derken karşımıza, orta yaşa gelmesine rağmen genç kadınları tercih eden bir kesim çıktı. Kendilerine ait geçerli birden fazla sebeple 20’li yaşlardaki kadınlarla beraber olmayı tercih ediyor bu erkekler. Ancak ortak paydaları, genç kadınların yanında kendilerini daha iyi ve rahat hissediyor olmaları.

Diğer taraftan kendi yaş grubundan vazgeçemeyen 40 yaş grubu erkekleri de yok değil. Rahat anlaşabilecekleri, kendilerini anlayacak, beraber yaşlanabilecekleri kadınları tercih ediyor onlar. Ancak konuyla ilgili bir takım şartları da yok değil. İlki ve en önemlisi kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi dış görünüş. Bunu değişen sıralamayla; akıl, özgüven ve huzur gibi maddeler izliyor.

Aşağıda okuyacaklarınız, her iki grup erkeğe birer örnek. Bakalım siz hangisinin tarafını tutacaksınız…

Bülent Özben - İş adamı – 47

“Sağlıklı bir ilişki isteyen erkek için yaş hiçbir zaman bir kriter olamaz. Sevgilimin yanında kendimi iyi hissediyorsam; ‘Yaşı büyükmüş’ diye vazgeçecek değilim. Yaşı kaç olursa olsun benim tercihim her zaman tarzı genç, bakımlı kadından yana.

20’li yaşlardaki kadınlar hayatın çok başlangıcında olduklarından hırslı oluyorlar çoğunlukla. İlişkilerini ince eleyip sık dokuyor ve beraber oldukları erkeğe kolayca arkalarını dönüp yeni bir ilişkide alıveriyorlar soluğu. Sanırım bunun arkasında; ‘Gencim, güzelim, şahaneyim. Bu olmazsa diğeri olur’ düşüncesi yatıyor. Ayrıca beklentilerin en yüksek olduğu dönemler 25-35 yaş arası diyebilirim. Bu yaş aralığındaki kadınların gerçek hedefi evlilik ve çocuk olduğu için bu arayı kurgularla geçiriyorlar. Ne zaman ki 40 oluyorlar, bana göre en şahane dönemleri başlıyor çünkü bu yaş dönemeci, eğer yapabildilerse, aile ve çocuk sahibi olmak için çabaladıkları zaman aralığının kapanışı oluyor artık. Böylece daha eğlenceli, kendileri gibi olabildikleri, özgüvenli ve huzurlu zamanları başlıyor. Üstelik bir de yıpranmamış, bakımlı bir görünüme ve yaşadıklarından en az hasarla kurtardıkları bir kalbe sahiplerse, ben bunu ’10 numara dönem’ diye adlandırırım.

40 ve üstü yaştaki erkeklerin kendilerinden yaşça çok küçük bir kadınla beraber olmasının nedeni muhtemelen; ‘Yaşasın hâlâ gencim, genç bir kadın beni beğeniyor ve iyi seks yapabiliyorum’ duygusu olmalı. Bu duygu ruhsal ve bedensel olarak kendilerine güvenlerinin artmasına katkıda bulunuyor diyebilirim.

40’lı yaşlardaki kadınlar benim açımdan güvenli ve huzurlu liman! Nesil farkı olmadığından, yaşanmış dönemler de aynı. Dolayısıyla kaliteli ve saatler süren sohbetler edilebiliyor. Gereksiz kapris ve kıskançlıkları olmuyor öncelikle; ikincisi kendini sevmeye başlıyor. Böylece erkeğe bakış açısı da değişiyor. İyi seks, iyi sohbet, güzel yemek ve birlikte harika seyahatler bir araya gelince erkek kendini gerçekten çok iyi hissediyor.

Kadının yaşı ilerleyince erkeğe ayak uyduramaz diye bir genelleme de yapamayız ayrıca. Sonuçta, hayat felsefesi ve hayata bakış açısının yanı sıra tensel uyum da varsa ayak uydurulamaz diye bir şey yok, elbette uydurur hatta enerjisiyle erkeği zorlayabilir bile.

On yaşa kadar farkın ruhsal ve cinsel açıdan sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Ancak her ne kadar ‘Aşığım, seviyorum’ gibi sözler edilse de, 20 yaşa yakın farkların ilişkilerin bir noktada tıkanmasına yol açacağını sanıyorum.”

Umut Öztekin - Bankacı – 44 yaşında

“Özellikle son beş yıldır, kız arkadaşlarımın hepsi 25-30 yaş arasındaydı. Bu tip ilişkiler fiziksel atraksiyonla başlıyor genellikle. Bizim yaşımızdaki erkeklerin sosyal çevresi ve yaşam tarzı genel hatlarıyla kesinleşmiş olduğundan, genç kadınlar neredeyse aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Arada birtakım problemler yaşanabiliyor tabii. Daha hareketliler bir kere… Bu nedenle biz sakin programları tercih ederken onlar dışarıda olmak istiyorlar. İkincisi; 20’li yaşlardaki kadınların aradığı yoğun ilgiyi karşılayamıyoruz çoğu zaman. En azından ben öyle değilim. Ancak çevremdeki arkadaşlarımda da aynısını gördüğümü söyleyebilirim. Bir de yaş farkı fazla olduğunda ilişki; ilişkiden çok kadının erkeğin hayatına girip bir parçası olmaya çalışması şeklinde gelişiyor. Oysa erkeğin bir hayat akışı var… İşte, kadının bunu kabul etmesi biraz zaman alıyor.

Bu yaştaki kadınlarla yaşadığım ilişkilerde şunu gördüm; hayatıma her zaman çok fazla müdahale ettiler. Oldukça açık olmama ve hiçbir şeyi saklamamama rağmen bunu çok yaşıyorum. Ayrıca benim için cep telefonu olmazsa olmaz değil. Onlarda ise adeta bir bağımlılık. Bu söylediklerim dışında problem yaşamıyorum, olsaydı o yaş grubundaki kadınlarla çıkıyor olmazdım zaten.

40 yaş kadınlarına gelince… Evet, birçok ortak yönümüz var ama oradaki problem de, her birinin bu yaşa çok fazla yükle geliyor olması… Evlilik geçirmiş olanların çocukları var, beklentileri çok yüksek. ‘Seni hayatıma aldım artık’ anlayışıyla bakıyorlar olaya. İyi tarafı ise kendilerini fiziksel ve ruhsal olarak çok iyi tanıdıklarından ilişkinin içinde son derece bağımsız davranabilmeleri… Dolayısıyla ilişkide her şeyin yerli yerine oturması gerekiyor. Türk kadınlarının beklentisi zaten aşırı yüksek, her şeyi bir anda istiyorlar. Tam donanımlı bir erkeğin karşılarına çıkmasını bekliyorlar. Peki ama kadın burada masaya ne getiriyor? Bakıyorsunuz, ortada her şeyi hak ettiğine inanan bir kesim var. İşte bunu isteyip istemediğimden emin değilim. Genç kadınların da önceki ilişkilerinden getirdiği sorunlar oluyor tabii ama rahatsız edici boyutta değil. Dolayısıyla ilişkiyi devam ettirmek daha kolay geliyor bana. Bir diğer önemli nokta ise 20’li yaşlardaki bir kadından ayrılmak, 40’lı yaşlardaki kadına oranla daha kolay. Bu nedenlerle sırf bir ilişki yaşamak için 40 yaşındaki biriyle beraber olmuyorum.

Genç kadınla beraberliği biraz kolaya kaçmak olarak da tanımlayabilirim aslında. Aynı zamanda egoya da iyi geliyor; ‘Genç olmasına rağmen benle ilgileniyor’ hissini doğuruyor. Bir de sosyal alanlarda genç kadınlarla iletişim kurmak kolay. Kesinlikle ‘eğlenilecek kadın, evlenilecek kadın’ ayrımı yapmıyorum ama 25-30 yaş arasındaki kadınlarla çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Hiç evlenmedim ama öyle bir karar verecek olursam kendimi rahat hissedeceğim için yine 25-30 yaş aralığındaki bir kadın seçerim.”