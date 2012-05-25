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Sağlık

Erkekler için doğum kontrol hapı

Edinburg’da yapılan bir araştırmaya göre, sağlıklı sperm üretmek için yeni bir gen bulunmasıyla, erkeklere özel bir doğum kontrol hapı geliştirmek mümkün olabilecek

25 Mayıs 2012 16:59

Kobaylar üzerinde yapılan araştırmalara göre, spermlerin üretilmesinin son aşamasında önemli olan Katnal1 adlı bir gen bulundu.

PLos Genetics adlı yayın organında yer alan araştırmada görev alan uzmanlar, bu yeni geni durduracak bir ilacın gebelikten koruyucu önlem olarak kullanılabileceğini ifade ediyor.

Doğum kontrol uzmanları, böyle bir hapın tıp dünyasında gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Erkeklerde doğum kontrol yöntemi büyük oranda prezervatif veya kısırlaştırma yöntemiyle sağlanıyor.


Kısırlık Arayışı


İskoçya'daki Edinburg Üniversitesi Üreme Sağlığı Merkezi'nde yapılan araştırmada erkeklerde kısırlığın sebepleri bulunmaya çalışıldı.

Uzmanlar kobaylarin genetik kodlarıyla oynayarak, kısırlaşanları teşhis ettiler. Daha sonra genetik değişiklikler sonucu değişime uğrayan kobayların, yeni bulunan bir genden dolayı kısır olduğu ortaya çıkarıldı.

Genin proteine benzer özellikler taşıdığını keşfeden uzmanlar, protein olmadan sperm gelişiminin tamamlanamadığını ve vücudun spermi dışarı atmadığını açıkladılar.

Uzmanlar, erkeklere kalıcı hasar vermeden sperm üretmeyi geçici olarak durdurmanın yolunu arıyorlar.

Araştırmacılardan Doktor Lee Smith, 'Yapılan deneylerde, bu gen hedef alınarak hormonal olmayan bir doğum kontrol hapı üretilebilir' dedi.

Doktor Smith, bu genden üretilecek bir hapın sadece spermin son oluşum evrelerini kontrol edeceğini, ancak spermin ilk gelişimini ve tümden üretimini etkilemeyeceğini söyledi.

Proteinler zaten hücrelerin içinde yaşadığı için böyle bir hapın üretilmesinin oldukça zor olduğunu ekleyen Doktor Lee Smith, proteinle birlikte etkili olacak başka birşey bulunmaya çalışmasının, daha kolay bir hedef olduğunu belirtti.


'Kutsal görev'


Sheffield Üniversitesi androloji öğretim görevlisi Dr. Allan Pacey ise, erkekler için hormonal olmayan bir ilaç aramasının yıllardır sürdüğünü ve bunun "kutsal bir görev haline geldiğini" söyledi.

Pacey, erkekler için hormonal olmayan bir doğum kontrol hapı üretilmesi için, moleküler hedefin, testislerdeki sperm ya da sperm üreten diğer hücreler olması gerektiğini ifade etti.

Bu hedefe ulaşılamadığı takdirde, diğer hücre ve dokularda istenmeyen yan etkiler görülebileceğini ve bunun tehlikeli olabileceğini de belirten Dr. Allan Pacey,
Edinburg Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın, erkekler için doğum kontrol yöntemleri açısından heyecan verici bir gelişme olduğunu; aynı zamanda erkeklerde kısırlık sorununa da ışık tuttuğunu bildirdi.

(BBC Türkçe)

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