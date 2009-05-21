Erkekler hentbolda Beşiktaş şampiyon

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, play-off final serisinin 4. maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-28 yenen Beşiktaş, seride durumu 3-1 yaparak, ligde 2008-2009 sezonunun şampiyonu oldu.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda Ramazan ve Zeliç ile goller buldu ve 3-0'lık üstünlük yakaladı. Dünkü maça göre savunmada göbeği iyi kapatan siyah-beyazlı ekip, Emin'in gollerine karşın üstünlüğünü sürdürdü ve ilk yarıyı 15-13 önde geçti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kanatlarda Durmuş ile etkili olarak dengeyi kurdu. Emin ve Müjdat ile üst üste goller bulan konuk ekip, 38. dakikada içinde önce 18-18 beraberliği sağlarken, ardından 19-18 öne geçti. Ramazan'ın golleriyle oyundan kopmayan Beşiktaş, Bülent, Gökhan ve Utku'nun golleriyle son 10 dakikaya 27-24 önde girdi. Son bölümde farkı 4'e çıkaran (31-27) Beşiktaş, karşılaşmayı da 31-28 kazanarak 2008-2009 sezonu şampiyonluğunu elde etti.



Karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadılar. Siyah-beyazlı hentbolcular, galibiyet sevincini maçı izleyen yöneticiler Kenan Öner, Ertunç Soğancıoğlu, Bülent Deriş ve Nedim Sarsmaz'ın yanısıra, kendilerini destekleyen taraftarlarla paylaştılar. Oyuncular, kupayı da yöneticilere götürürlerken, birlikte şampiyonluk tezahüratı yaptılar.



Salon: Süleyman Seba



Hakemler: Kenan Gökmen xxx, Ayhan Gök xxx



Beşiktaş: İbrahim xxx, Ramazan xxx 9, Bülent xx 3, Zeliç xx 4, Oğuzhan xx 1, Halilagiç xx 2, Utku xxx 8, Parshkov xx 1, Gökhan xx 2, Nesih xx 1



İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nevzat xx (Gökhan Şanlı xx), Cengiz xx 2, Murat xx 2, Caner x, Emin xxx 10, Tamer xx 4, Müjdat xx 1, Şenol x 2, Yasin xx 3, Durmuş xx 4, Gökhan Örnek x



İlk Yarı: 15-13 (Beşiktaş lehine)



İki Dakika Cezası Alanlar: Parshkov, Halilagiç (2), Zeliç, Utku (Beşiktaş), Durmuş, Müjdat (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

